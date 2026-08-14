Al Qaeda Attack: लाल किल्ला दहशतवादी हल्ल्यामागे ‘अल कायदा’; संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात धक्कादायक खुलासा

जीनिव्हा : नवी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामागे ‘अल कायदा’ या संघटनेचा हात असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या एका अहवालात अधिकृतपणे नमूद करण्यात आले आहे. दहशतवादविरोधी निर्बंधांवर लक्ष ठेवणाऱ्या समितीने हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .गेल्या वर्षी लाल किल्ला परिसरात झालेल्या भीषण स्फोटात १५ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर अनेक जण जखमी झाले होते. लाल किल्ला मेट्रो स्थानकाजवळील ट्रॅफिक सिग्नलवर एका चारचाकीमध्ये हा स्फोट झाला होता.सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, ‘अल कायदा’ ही संघटना आता विखुरलेल्या गटाऐवजी प्रादेशिक दहशतवादी संघटना म्हणून आकाराला येत आहे. या संघटनेने आपली रसद आणि आर्थिक स्थिती मजबूत केली असून, मोठ्या गटांऐवजी लहान आणि विखुरलेल्या सेलच्या माध्यमातून ते काम करीत आहेत. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर झालेला हल्ला याच संघटनेने केल्याचे सुरक्षा परिषदेच्या समितीला सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे..बांगलादेशमध्ये आपले पाय रोवण्यासाठी ही संघटना प्रयत्न करत असल्याची भीतीही या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात आयसिसच्या ‘इन्व्हेड’ या इंग्रजी मासिकातून बोटुलिनम टॉक्सिन आणि सायनाइड विकसित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या; तसेच ‘आयसिस-के’ या संघटनेने गेल्या १२ महिन्यांत ‘रिसिन’ हे विष तयार करण्याच्या सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. २०२५ च्या अखेरीस भारतीय यंत्रणांनी एका डॉक्टरसह तिघांना अटक केली होती. त्यांना परदेशातील ‘आयसिस सेल’ने रिसिन विकसित करण्याचे काम दिले होते..दक्षिण आशियातील प्रादेशिक तणाव कायम असून पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील सीमापार हल्ले सुरूच असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तालिबानने कोणत्याही दहशतवादी गटाला आश्रय दिल्याचा वारंवार इन्कार केला असला, तरी अफगाणिस्तानमधील संघर्षाचा फायदा दहशतवादी गट घेऊ शकतात, अशी चिंता सदस्य राष्ट्रांनी व्यक्त केली आहे. अफगाणिस्तानमधून निर्माण होणारा दहशतवादाचा धोका कायम असून, तेथील दहशतवादी गटांच्या कारवायांमुळे शेजारील देश आणि मध्य आशियाई देशांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.रासायनिक, जैविक शस्त्रांवर डोळा‘अल-कायदा’ आणि ‘इस्लामिक स्टेट’ या दहशतवादी संघटना रासायनिक आणि जैविक शस्त्रे विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, तांत्रिक अडचणींवर मात करण्यात त्यांना अद्याप यश आलेले नाही. अशा शस्त्रांच्या निर्मितीबाबतच्या सूचना ऑनलाइन माध्यमातून दहशतवादी समुदायांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित केल्या जात असल्याचे अहवालात नमूद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.