देश

Al Qaeda Attack: लाल किल्ला दहशतवादी हल्ल्यामागे ‘अल कायदा’; संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात धक्कादायक खुलासा

UN Report Links Al Qaeda To Delhi Red Fort Terror Attack: संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात लाल किल्ला स्फोटाला ‘अल कायदा’ जबाबदार ठरवला; लहान सेल, मजबूत आर्थिक जाळ्यामुळे संघटना पुन्हा डोके वर काढत असल्याचा इशारा
Delhi Red Fort Terror Attack Linked To Al Qaeda In UN Report With Warning Over Regional Terrorism Threats

Delhi Red Fort Terror Attack Linked To Al Qaeda In UN Report With Warning Over Regional Terrorism Threats

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जीनिव्हा : नवी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामागे ‘अल कायदा’ या संघटनेचा हात असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या एका अहवालात अधिकृतपणे नमूद करण्यात आले आहे. दहशतवादविरोधी निर्बंधांवर लक्ष ठेवणाऱ्या समितीने हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.

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