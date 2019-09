बेरोजगारीवर आठवलेंनी केले भाष्य, म्हणाले...

नवी दिल्ली : देशात वाढत्या बेरोजगारीमुळे चिंतेचे वातावरण आहे. त्यावर आता केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले, देशात नवीन तंत्रज्ञान येत आहे. या तंत्रज्ञानामुळेच देशात बेरोजगारी वाढली आहे. यापूर्वी एका कंपनीत 1000 लोक काम करत होते. त्यांची संख्या आता 200 वर आली आहे. हे सर्व तंत्रज्ञानामुळेच शक्य झाले.

बेरोजगारीवर एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना आठवले यांनी वक्तव्य केले. ते म्हणाले, सध्या देशात बेरोजगारीचे वातावरण आहे. मात्र, ही बेरोजगारी नव्या तंत्रज्ञानामुळे निर्माण झाली आहे. यापूर्वी 1000 लोक ज्या कंपनीत काम करत होते, तिथं आता 200 लोक तेच काम करत आहेत. ते फक्त वाढत्या तंत्रज्ञानामुळे शक्य झाले आहे. तसेच आता एक व्यक्तीच दोन मशिन्सवर नियंत्रण ठेऊन त्यामाध्यमातून काम करु शकते. मात्र, यापूर्वी तसं घडत नव्हते. या मशिन्स हाताळण्यासाठी 10 पेक्षा अधिक लोक लागत होते. आता ही परिस्थिती बदलली आहे.

तसेच ते पुढे म्हणाले, सध्याचे सरकार बेरोजगारी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यादृष्टीने काम करत आहे. अशाप्रकारे काम करणाऱ्यांना सरकारच्या विविध योजनेच्या माध्यमातून सहाय्यही केले जात आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान मोदी सत्तेत आल्यानंतर जीडीपी खालावल्याचा आरोप सातत्याने केला जात आहे. हे सर्व आरोप आठवले यांनी खोडून काढले.

