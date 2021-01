दशकातलं पहिलं बजेट देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण; PM मोदी संसदेत दाखल

UNION BUDGET 2021 :

नवी दिल्ली : आज संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होत आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद दोन्ही सभागृहाच्या खासदारांना 11 वाजता संबोधित करतील. तसेच आज संसदेचं आर्थिक सर्वेक्षण देखील सादर केलं जाणार आहे. याप्रसंगी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत दाखल झाले आणि त्यांनी या बजेटच्या कामकाजाला सदिच्छा देत सर्वांकडून सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

This is the Budget Session. For the first time in India's history, in a way, the Finance Minister had to present 4-5 mini budgets in 2020 in the form of different packages. So this Budget will be seen as a part of those 4-5 mini budgets, I believe this: PM Modi at the Parliament pic.twitter.com/XwhTwwRq1v

— ANI (@ANI) January 29, 2021