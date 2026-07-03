Cabinet Reshuffle: दिल्लीत मोठ्या हालचालींची चर्चा! राजनाथ सिंहांनी पद सोडल्यास पुढे काय? अमित शाह यांच्याबाबतही मोठे संकेत?

केंद्र सरकारमध्ये लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार किंवा फेरबदल होऊ शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात जोर धरत आहे. मात्र, यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या संभाव्य फेरबदलात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या गटातील नेत्यांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळू शकते, अशीही चर्चा आहे..राजनाथ सिंह यांच्या भूमिकेबाबत चर्चासध्याच्या केंद्र सरकारमध्ये अधिकृतदृष्ट्या दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते मानले जाणारे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह मंत्रिमंडळाचा राजीनामा देऊ शकतात, अशी चर्चा सुरू आहे. पुढील राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाकडून त्यांना उमेदवारी दिली जाऊ शकते, त्यामुळे हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे माध्यमांच्या वृत्तांत म्हटले जात आहे.विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा कार्यकाळ २०२७ मध्ये संपणार आहे. त्याआधी भाजप आगामी राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी आपल्या उमेदवाराबाबत रणनीती आखत असल्याचे बोलले जात आहे. उत्तर प्रदेश हा भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाचा राज्य मानला जात असल्याने, त्या पार्श्वभूमीवर राजनाथ सिंह यांचे नाव चर्चेत आले आहे..Modi Cabinet Reshuffle : मोदी सरकार मंत्रिमंडळात लवकरच फेरबदल?; जुलैचा तिसरा आठवडा ठरणार महत्वाचा; संभाव्य नावे समोर.अनुभवामुळे प्रबळ दावेदार?राजनाथ सिंह यांना भाजपमधील सर्वाधिक अनुभवी आणि वरिष्ठ नेत्यांपैकी एक मानले जाते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय गृहमंत्री आणि सध्याचे संरक्षण मंत्री अशा विविध जबाबदाऱ्या त्यांनी यशस्वीपणे सांभाळल्या आहेत. त्यामुळे देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदासाठी ते प्रबळ दावेदार ठरू शकतात, अशी चर्चा सुरू आहे..मंत्रिमंडळ विस्तारावर लक्षमाहितीनुसार, भाजपची नवीन संघटनात्मक आणि मंत्रिमंडळाची रूपरेषा जवळपास निश्चित झाली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकतीच महत्त्वाची बैठक घेतल्याचेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.या फेरबदलात शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान तसेच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या खात्यांमध्ये बदल होण्याची किंवा त्यांना नव्या जबाबदाऱ्या देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..लखनऊ मतदारसंघाबाबतही चर्चाराजनाथ सिंह यांची राष्ट्रपतीपदी निवड झाल्यास त्यांची पारंपरिक लखनऊ लोकसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त होऊ शकते. अशा परिस्थितीत त्या मतदारसंघातून त्यांचे पुत्र नीरज सिंह निवडणूक लढवू शकतात, अशीही राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे..अमित शाह यांना कोणती जबाबदारी?संभाव्य मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चांमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याविषयीही विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत. अमित शाह सध्या सरकार, संघटना आणि प्रशासनाशी संबंधित महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये प्रमुख भूमिका बजावत आहेत. त्यांच्या कार्यपद्धतीवर फारसा परिणाम होणार नसल्याचे मानले जाते. मात्र, त्यांची मोठ्या पदावर नियुक्ती झाल्यास भाजपकडून त्यांच्या भविष्यातील नेतृत्वाबाबत महत्त्वाचा राजकीय संदेश दिला जाईल, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे..Modi Cabinet Reshuffle : १२ मंत्र्यांना हटवले होते; मोदी सरकारचा शेवटचा मंत्रिमंडळ फेरबदल कधी झाला होता? आता दिग्गजांची गच्छंती?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.