कोरोना लसीकरणाबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी दिली महत्त्वाची माहिती

नवी दिल्ली - देशात कोरोना लसीकरण मोहिमेला सुरुवात होऊन एक महिना झाला आहे. सध्या दुसऱ्या टप्प्यातील डोस दिले जात आहेत. यातच सोमवारी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन यांनी लसीकरणाबाबत मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी म्हटलं की, 50 वर्षांवरील नागरिकांना मार्चपासून लस देण्यात येईल. तसंच आठवड्याभरात 188 जिल्ह्यांमध्ये एकही कोरोनाचा नवीन रुग्ण आढळलेला नाही.

केंद्रीय आरोग्य मंत्री म्हणाले की, लोकांनी अजुनही कोरोनाच्या नियमांचे पालन करायला हवे. प्रत्यक्षात लसीकरणासह इतर गोष्टींची काळजी घेण्याचं आवाहन त्यांना नागरिकांना केला. देशात सध्या दोन लसी उपलब्ध आहेत. आतापर्यंत 80 ते 85 लाख आरोग्य कर्मचारी आणि कोरोना योद्ध्यांना लस देण्यात आली आहे. सरकारच्या कामगिरीबाबत सांगताना डॉक्टर हर्षवर्धन म्हणाले की, आपण आता 20-25 देशांना लस पुरवू शकतो.

I believe, if the dream of 'Health for All' is ever to be fulfilled in world, its model will be developed in India. Our holistic approach, ancient medical wisdom, other health facilities & systems collectively will make a model emulatable for the world: Union Min Dr Harsh Vardhan pic.twitter.com/IIzC1DnmJv

— ANI (@ANI) February 15, 2021