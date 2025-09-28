Amit Shah: देशातून नक्षलवाद कधी नष्ट होणार? अमित शहांनी मोठी घोषणा करत थेट तारीखच सांगितली, म्हणाले...

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन (SPMRF) ने रविवारी (२८ सप्टेंबर २०२५) दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे "भारत मंथन २०२५ - नक्षलमुक्त भारत" कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या कार्यक्रमाला संबोधित केले. त्यांनी सांगितले की, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत भारत नक्षलवादापासून मुक्त होईल. जोपर्यंत आपल्याला नक्षलवादाची विचारसरणी कोणी वाढवली हे समजत नाही तोपर्यंत नक्षलवाद संपणार नाही. अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की सशस्त्र कारवाया संपल्याने नक्षलवादाची समस्या संपेल, परंतु असे नाही..केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी विचारले की, "आपल्या देशात नक्षलवाद का विकसित झाला? त्याला वैचारिक पाठिंबा कोणी दिला? जोपर्यंत भारतीय समाज नक्षलवादाच्या विचारसरणीला वैचारिक पाठिंबा, कायदेशीर पाठिंबा आणि आर्थिक मदत देणाऱ्या लोकांना समजून घेत नाही आणि जोपर्यंत आपण त्या व्यक्तींना परत आणत नाही, तोपर्यंत नक्षलवादाविरुद्धची लढाई संपणार नाही..केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हत्या थांबवणे म्हणजे भारतातून नक्षलवादाचे उच्चाटन करणे पुरेसे आहे. हे खरे नाही. भारतात नक्षलवाद फोफावला कारण ही विचारसरणी आपल्या समाजातील काही लोकांनी जोपासली. जे नक्षलवादी विचारसरणीचे पालनपोषण करत आहेत त्यांना आपण ओळखून समजून घेतले पाहिजे. १९६० पासून नक्षलवादाच्या विरोधात लढताना ज्यांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले आहे अशा सर्व कुटुंबांना मी माझ्या संवेदना व्यक्त करतो. या संघर्षात सहभागी असलेल्या सर्वांचे मी समर्थन करतो..Rahul Gandhi : राहुल गांधींचा दक्षिण अमेरिका दौरा; चार देशांतील नेत्यांशी संवाद.अमित शहा म्हणाले की, गोंधळ निर्माण करण्यासाठी अलिकडेच एक पत्र लिहिले गेले होते. ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता की आतापर्यंत जे काही घडले ते चूक होते. युद्धबंदी जाहीर करावी आणि आम्हाला शरण यायचे होते. त्यांनी सांगितले की युद्धबंदी होणार नाही. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की जर तुम्हाला शरण यायचे असेल तर युद्धबंदीची गरज नाही. तुमची शस्त्रे खाली ठेवा. पोलीस एकही गोळी झाडणार नाहीत आणि तुमचे पुनर्वसन करतील..मंत्री पुढे म्हणाले की, पत्र येताच सर्वजण उड्या मारत होते. या सर्व डाव्या पक्षांनी डाव्या विचारसरणीच्या हिंसाचारापासून सार्वजनिकरित्या स्वतःला दूर केले होते. पण ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट होताच त्यांची तुच्छ सहानुभूती उघड झाली. त्यांनी पत्रे आणि प्रेस नोट्स लिहून ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट ताबडतोब थांबवण्याची मागणी केली. सीपीआय आणि सीपीआय(एम) ने हे केले. शाह यांनी प्रश्न केला की त्यांना त्यांचा बचाव करण्याची गरज का वाटली. .ते म्हणाले, पीडित आदिवासींच्या मानवी हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था पुढे का येत नाहीत? लांबलचक लेख लिहिणारे आणि आम्हाला सल्ला देणारे हे सर्व लोक कधी आदिवासी पीडितांसाठी लेख लिहितात का? त्यांना काळजी का नाही? तुमची सहानुभूती इतकी निवडक का आहे? विकासामुळे डाव्या विचारसरणीचा अतिरेक सुरू झाला असे म्हणणाऱ्यांना हा प्रतिसाद आहे, असे अमित शहा म्हणाले. विकासामुळे डाव्या विचारसरणीचा अतिरेक सुरू झाला नाही. डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकांमुळे विकास थांबला होता, असे ते म्हणाले. आता २०१४ ते २०२५ पर्यंत, आम्ही डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकग्रस्त भागात १२,००० किलोमीटर रस्ते बांधले आहेत..PM Modi Mann Ki Baat : पंतप्रधान मोदींनी 'खादी' खरेदीसाठी कोणता दिवस सुचवला? 'मन की बात'मध्ये कोणत्या सणाचा केला उल्लेख?.गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, आम्हाला कोणालाही मारायचे नाही, पण जर कोणी निष्पापांना मारले तर त्यांना वाचवणे हे आमचे काम आहे. आमचे सरकार शरण येऊ इच्छिणाऱ्यांना लाल गालिचा देते. पण जो कोणी शस्त्र उचलेल त्याला प्रत्युत्तर दिले जाईल. जर कोणी बंदूक उचलली तर सरकार गोळीने उत्तर देईल. २०२४ च्या नक्षलविरोधी मोहिमेत २९० नक्षलवादी मारले गेले, सर्व सशस्त्र होते. याव्यतिरिक्त, १,०९० नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली, तर ८८१ जणांनी आत्मसमर्पण केले..केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा पुढे म्हणाले की, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कलम ३७० रद्द करण्यात आले. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाविरुद्ध सुनियोजित धोरण राबविण्यात आले. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूंमध्ये ६५% आणि नागरिकांच्या मृत्यूंमध्ये ७७% घट झाली आहे. आज तिथे प्रत्येक कायदा लागू केला जातो. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पंचायत निवडणुका झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. एकेकाळी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्यात आल्याने खासदार १०,००० मतांच्या फरकाने निवडून येत होते. जिल्हा आणि तालुका पंचायत अध्यक्षांच्या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी ९९.८% होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.