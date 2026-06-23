मोदी सरकारमधील मंत्र्याचा राजीनामा, राष्ट्रपतींकडे सोपवलं राजीनाम्याचं पत्र

एनडीए सरकारमधील केंद्रीय राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. जॉर्ज कुरियन हे केंद्रीय अल्पसंख्यांक राज्यमंत्री होते. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे जॉर्ज यांनी राजीनामा दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सल्ल्याने जॉर्ज कुरियन यांचा केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा स्वीकारला असल्याचं राष्ट्रपती भवनाने म्हटलंय. George Kurian Resignation Sparks Buzz After Minister Submits Letter to President .भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि अल्पसंख्यांक केंद्रीय राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी त्यांचा राजीनामा मंगळवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सोपवला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राजीनामा स्वीकारला आहे. राष्ट्रपती भवनाकडून याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. .पवनराजे हत्याकांडाचा निकाल विरोधात लागताच फोन, ओमराजेंना काय सांगितलं? एकनाथ शिंदेंनी केला खुलासा.जॉर्ज कुरियन हे अल्पसंख्यांक आणि मत्स्य पालन राज्य मंत्री होते. त्यांचा ६ वर्षांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ संपला होता. ऑगस्ट २०२४ पासून जॉर्ज कुरियन हे पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वातील तिसऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात राज्य मंत्री म्हणून कार्यरत होते. केरळ विधानसभा निवडणुकीत भाजपला समाधानकारक जागा मिळवता आल्या नाही. त्यामुळे भाजप पक्षश्रेष्ठींची नाराजी होती अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे..भाजपचे वरिष्ठ नेते असलेले जॉर्ज कुरियन हे १९८०ला पक्षाच्या सुरुवातीपासूनचे सदस्य आहेत. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी वकिली केलीय. नुकताच त्यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ संपला असून त्यामुळेच पद सोडल्याचं सांगण्यात येत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.