Railway News: प्रदूषणाला रेल्वेचा उत्तरफटका! आता पैसा अन् वेळही वाचणार; भारतीय रेल्वेची नवी वाहतूक क्रांती सुरू, योजना काय?

दिल्ली आणि देशभरातील इतर शहरांमध्ये वाढत्या प्रदूषणाला प्रतिसाद म्हणून भारतीय रेल्वेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. या उपक्रमांतर्गत सिमेंटची वाहतूक गाड्यांद्वारे घरोघरी केली जाईल. यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. जनतेला आर्थिक फायदा होईल. रेल्वेने हा उपक्रम सुरू केला आहे. ."मेक इन इंडिया" उपक्रमांतर्गत, रेल्वेने २० फूट × ८ फूट × ८.५ फूट या मानक परिमाणांसह एक कंटेनर डिझाइन केला आहे. जो २६ टन पेलोड क्षमता आणि एकूण ३१ टन वजन वाहून नेण्यास सक्षम आहे. प्रत्येक कंटेनरला फक्त २५-३० मिनिटे लोडिंग आणि अनलोडिंग लागते. त्याच्या डिझाइनमुळे ते मल्टी-मॉडल ट्रान्सपोर्ट ट्रेनमधून ट्रेलरमध्ये आणि परत ट्रेनमध्ये सहजपणे वाहून नेणे शक्य होते. यामुळे सिमेंट कारखान्यांपासून सामान्य ग्राहकांपर्यंत वाहतूक सुलभ होईल..केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी रेल भवन येथे कंटेनर आणि बल्क सिमेंट टर्मिनल प्रकल्पाचे उद्घाटन केले. सध्या सिमेंटची वाहतूक ट्रकद्वारे केली जाते. कारखान्यापासून ग्राहकांपर्यंत पोहोचताना ते वारंवार घसरते. ज्यामुळे सिमेंट हवेत उडते. शिवाय वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रकमधूनही मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन होते. अशा प्रकारे सिमेंट वाहतूक दोन प्रकारे प्रदूषण निर्माण करते..रेल्वेने तयार केलेल्या कंटेनर वापरून सिमेंटची वाहतूक केल्याने रस्ते वाहतुकीच्या तुलनेत कार्बन उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी होईल. यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण होण्यास आणि रस्त्यांवरील गर्दी कमी होण्यास मदत होईल. यामुळे एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात सिमेंटची वाहतूक करणे शक्य होईल, ज्यामुळे पॅकेजिंगची आवश्यकता कमी होईल आणि गळती (आघातांपासून होणारी धूळ) कमी होईल. .यामुळे प्रदूषण कमी होईल आणि जनतेला सिमेंटचे अधिक अचूक वितरण सुनिश्चित होईल, कारण वारंवार होणाऱ्या आघातांमुळे कमी पिशव्यांमध्ये सिमेंटचे प्रमाण कमी होते. सिमेंटची वाहतूक पूर्णपणे यांत्रिकीकृत केली जाईल. म्हणजेच लोडिंग आणि अनलोडिंग जलद होईल. ज्यामुळे सिमेंट लोकांपर्यंत जलद पोहोचेल. लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमता वाढेल.