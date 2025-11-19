देश

Railway News: प्रदूषणाला रेल्वेचा उत्तरफटका! आता पैसा अन् वेळही वाचणार; भारतीय रेल्वेची नवी वाहतूक क्रांती सुरू, योजना काय?

Railway Cement Transport Service News: आता भारतीय रेल्वे प्रशासन प्रदूषणापासून मुक्तता देणार आहे. तसेच सामान्य माणसाचे खिसेही भरणार आहे. यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने अद्भुत योजना सुरू केली आहे.
Vrushal Karmarkar
दिल्ली आणि देशभरातील इतर शहरांमध्ये वाढत्या प्रदूषणाला प्रतिसाद म्हणून भारतीय रेल्वेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. या उपक्रमांतर्गत सिमेंटची वाहतूक गाड्यांद्वारे घरोघरी केली जाईल. यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. जनतेला आर्थिक फायदा होईल. रेल्वेने हा उपक्रम सुरू केला आहे.

