UN General Assembly Session : संयुक्त राष्ट्र महासभेला पंतप्रधान मोदी राहणार अनुपस्थित...'या' नेत्याकडे सोपवली जबाबदारी

Prime Minister Narendra Modi will not attend the 80th United Nations General Assembly session : सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या 80वं सत्र पार पडणार आहे. मात्र, त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेला जाणार नसल्याचं पुढं आले आहे. त्यांच्या जागी परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. यापूर्वी पंतप्रधान मोदी 26 सप्टेंबर रोजी सभेला संबोधित करणार असल्याचे सांगण्यात आलं होतं. मात्र, संयुक्त राष्ट्राने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या सुधारित यादीत पंतप्रधान मोदींऐवजी परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांचं नाव आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी अमेरिकेला जाणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. .संयुक्त राष्ट्र महासभेचे 80वे सत्र 9 सप्टेंबरपासून सुरू होणार असून सामान्य चर्चा 23 ते 29 सप्टेंबर दरम्यान होणार आहे. सुरुवातील ब्राझीलचे प्रतिधिनी भाषण करतील त्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प 23 सप्टेंबर रोजी सभेला संबोधित कऱणार आहेत. हे त्यांचं दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिलं संयुक्त राष्ट्र सत्रातील संबोधन असणार आहे. याशिवाय, 26 सप्टेंबर रोजी इस्रायल, चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या चर्चेत चर्चेत सहभागी होणार आहेत..PM Narendra Modi : मानवतेसमोर अद्यापही दहशतवादाचे आव्हान; पंतप्रधान मोदींचे 'एससीओ'मध्ये प्रतिपादन.यापूर्वी पंतप्रधान मोदी 26 सप्टेंबर रोजी या सभेला संबोधित करतील, असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र,आता यात बदल करण्यात आला आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्राला याबाबत अधिकृतपणे कळवले आहे. इस्रायल-हमास युद्ध आणि युक्रेनमधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचं संयुक्त राष्ट्र महासभेचे सत्र महत्त्वाचे ठरणार आहे..खरं तर गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. अमेरिकेने भारतावर लावलेल्या टॅरिफ नंतर दोन्ही देशांतील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. अशातच आता पंतप्रधान मोदी अमेरिकेत जाणार नसल्याचं पुढे आलं आहे. त्यामुळे विविध राजकीय चर्चांनाही उधाण आलं आहे..PM Narendra Modi: ''कितीही दबाव आला तरी आम्ही सहन करू'', 'ट्रम्प टॅरिफ'वरुन मोदी स्पष्ट बोलले.ट्रम्प यांनी भारतावर एकूण 50 टक्के टॅरिफ लावलं आहे. यापैकी रशियन तेलाच्या खरेदीवर 25 टक्के टॅरिफ लावण्यात आलं आहे. त्यामुळे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांचे 27 सप्टेंबर रोजी होणारे संबोधन भारताच्या परराष्ट्र धोरण आणि जागतिक व्यासपीठावरील भूमिकेला अधोरेखित करणारं ठरेल अशी अपेक्षा आहे.