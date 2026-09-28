विद्यापीठाने काही घडलंच नाही हे सांगायला लावलं, अत्याचार प्रकरणावरून विद्यार्थीनींचे प्रशासनावर गंभीर आरोप

पंजाबमधील फगवाडा येथील लव्हली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी (LPU) परिसरात विद्यार्थिनीवर बलात्काराच्या आरोपानंतर आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. यात मोट्या प्रमाणावर जाळपोळ आणि तोडफोड झाली. दरम्यान, हिंसक आंदोलनाला आता नवे वळण लागले आहे. युनिव्हर्सिटीकडून विद्यार्थीनीवर बलात्काराचे आरोप फेटाळले आहेत. तर दुसरीकडे व्हिडीओतील विद्यार्थीनींनी प्रशासनाने आपल्याला काय बोलायचे हे सांगितले होते आणि परवानगी न घेता व्हिडिओ एडिट करून सोशल मीडियावर टाकल्याचे म्हटलंय..विद्यार्थिनीवरील कथित बलात्काराच्या बातम्या समोर आल्यानंतर हे प्रकरण तापले. विद्यार्थ्यांनी एका बाहेरील व्यक्तीने विद्यार्थिनीवर बलात्कार केल्याचा आरोप केला. तो बांधकाम कामगार असल्याचाही दावा केला गेला. या घटनेनंतर विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले. रविवारी पहाटे आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आणि विद्यापीठाच्या मालमत्तेची तोडफोड करण्यात आली. काही वस्तूंना आग लावण्यात आली. विद्यार्थ्यांनी दिल्ली-अमृतसर राष्ट्रीय महामार्गावरही वाहतूक रोखली..पुण्यातील पेठांमध्ये राहणं शिक्षा, नागरिक पळून जातायत : विद्यानंद बापट.दरम्यान, याप्रकरणी विद्यार्थ्यांच्या निवेदनावरून अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी पोलिसांनी विशेष तपास पथकाची स्थापना केली आहे. तपासात सीसीटीव्ही फुटेज, डिजिटल पुरावे आणि हॉस्टेलमधील नोंदी तपासल्या जात आहेत..LPU प्रशासनाने विद्यार्थिनीवर बलात्कार झाल्याचा दावा फेटाळला आहे. हे वृत्त अफवा आणि निराधार असल्याचे म्हटलं होतं. मात्र आता स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओतील विद्यार्थिनींनीच प्रशासनावर गंभीर आरोप केलेत. आपल्यावर दबाव टाकल्याचा आरोप केल्याने या प्रकरणाला वेगळं वळण लागलंय. हिंसक आंदोलनानंतर युनिव्हर्सिटीने २८ सप्टेंबरपासून दहा दिवस क्लासेस बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. तसंच मिड-टर्म परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.