भरधाव ट्रकने ३ गाड्यांना धडक दिली, बोलेरो पेटून ६ जण जिवंत जळाले; ११ भाविकांचा मृत्यू

उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर इथं एका ट्रकने बोलेरो, कार आणि कंटेनरला धडक दिल्यानं भीषण अपघात झालाय. या अपघातात ११ जणांचा मृत्यू झालाय. ट्रकच्या धडकेनंतर बोलेरोला भीषण आग लागली. बोलेरोतील प्रवाशांना बाहेर पडण्याची संधीच मिळाली नाही. यातील ६ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. तर इतर ५ जणांचा अपघातात मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आलीय. हे सर्व भाविक मैहर देवीचे दर्शन घेऊन प्रयागराजला परतत होते. घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या घटनेबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले असून प्रशासनाला तातडीने मदत आणि चौकशीचे आदेश दिले आहेत. Speeding Truck Causes Fatal Accident Several Dead.पोलीस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक यांनी घटनास्थळी दाखल होत माहिती घेतली. त्यांनी अपघातात एकूण ११ जणांचा मृत्यू झाल्याचं सांगितलं. ट्रकने तीन गाड्यांना धडक दिली. यात बोलेरोला भीषण आग लागली आणि गाडीतील ६ प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू झाला. घटनास्थळी अग्निशमन दलाची गाडी दाखल झाली. मात्र आग इतकी भयंकर होती की ६ जण जिवंत जळाले..अपघातात ट्रक चालकासह अनेक जण जखमी झाले आहेत. त्यांना स्थानिकांच्या मदतीनं रुग्णालयात दाखल केलं असून उपचार सुरू आहेत. बोलेरोत असलेल्या प्रवाशांची प्रकृती चिंताजनक होती. रुग्णालयात नेण्याआधीच त्यांचा मृत्यू झाला. मृतांच्या कुटुंबियांना अपघाताची माहिती देण्यात आलीय. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत..अपघातानंतर घटनास्थळी मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. वाहतूक सुरळीत करण्याचं काम पोलीस आणि वाहतूक विभागा करत होते. या अपघाताची नोंद पोलिसात झाली आहे. पोलीस तपास करतायत की ट्रक चालकाने नियंत्रण कशामुळे गमावले, ट्रकमध्ये काही तांत्रिक त्रुटी निर्माण झाली की आणखी काय घडलं? याचा शोध घेत आहेत.