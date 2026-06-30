Vinod Tawde: भाजप विनोद तावडेंवर महत्त्वाची जबाबदारी सोपवणार? लवकरच मोठा निर्णय होणार; जाणून घ्या पडद्यामागच्या हालचाली

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका अगदी तोंडावर आल्या आहेत. भाजप आणि समाजवादी पक्ष यांच्यात प्राथमिक लढत होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. भाजप आणि समाजवादी पक्ष दोघेही आपापल्या कमांडरांना तैनात करण्यात व्यस्त आहेत. यूपी भाजपने नवीन टीम जाहीर केली आहे, परंतु त्यांना अद्याप नवीन प्रभारी सापडलेला नाही. कागदोपत्री, राधा मोहन सिंह हे शेवटचे उत्तर प्रदेश भाजपचे प्रभारी म्हणून दिसले होते, परंतु २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांपासून उत्तर प्रदेशात राधा मोहन सिंह यांची हालचाल नगण्य झाली आहे. .उत्तर प्रदेशातील भाजप प्रभारी प्रमुखाशिवाय कार्यरत असल्याचे दिसते. काही महिन्यांपूर्वी, भाजपचे सरचिटणीस विनोद तावडे उत्तर प्रदेशात अचानक सक्रिय झाले. विनोद तावडे यांचीही उत्तर प्रदेश भाजपचे प्रमुख म्हणून अधिकृतपणे नियुक्ती झालेली नाही. गेल्या सहा महिन्यांपासून विनोद तावडे यांची उत्तर प्रदेशात सक्रिय उपस्थिती पाहता, ते उत्तर प्रदेश भाजपचे पुढील प्रभारी असतील अशी चर्चा उत्तर प्रदेशच्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. .LPU ची शैक्षणिक क्रांती! २.५ कोटींचे पॅकेज, इंडस्ट्री-बेस्ड डिग्री आणि 'ग्लोबल टेक इमर्शन'सह इंजिनिअरिंग शिक्षणाला दिली नवी दिशा.काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते, बिहारचे मंगल पांडे आणि मध्य प्रदेशचे व्ही. डी. शर्मा हे देखील या शर्यतीत आहेत. भाजपमधील काही अंतर्गत सूत्रांनी बैजयंत पांडा यांचे नावही नाकारलेले नाही. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या नव्या टीममध्ये सरचिटणीसांची संख्या आणि कोणत्या राज्यांतील सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल, हे देखील महत्त्वाचे ठरेल. तथापि, असे मानले जाते की, भाजपच्या सध्याच्या राष्ट्रीय सरचिटणीसांपैकी केवळ विनोद तावडे आणि सुनील बन्सल यांचाच नितीन नवीन यांच्या नव्या टीममध्ये समावेश केला जाईल. उर्वरित नवीन चेहऱ्यांना सामावून घेतले जाऊ शकते..मात्र, यूपी भाजपच्या पुढील प्रभारींच्या नावाबाबत चर्चा सुरू आहे. अशा परिस्थितीत, सध्याच्या उत्तर प्रदेश भाजपमधील सामाजिक समीकरणे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि उपमुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक हे सर्वसाधारण प्रवर्गातील आहेत. यूपीचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आणि संघटन महासचिव धर्मपाल सैनी हे दोघेही ओबीसी समुदायाचे आहेत. यूपी भाजपचे अध्यक्ष पंकज चौधरी हे देखील ओबीसी समाजातील कुर्मी जातीचे आहेत. .याचा अर्थ, यूपी भाजपचे अध्यक्ष आणि संघटन महासचिव दोघेही ओबीसी समुदायाचे आहेत. तर, यूपी भाजपचे प्रभारी सर्वसाधारण प्रवर्गातील असतील की ते ओबीसी समुदायातीलच असतील? अशीही चर्चा आहे की, भाजप उत्तर प्रदेशात एका अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराला प्रभारी म्हणून नियुक्त करून सामाजिक संतुलनाचा संदेश देऊ शकते. असे असले तरी, उत्तर प्रदेश भाजपचे नवे प्रभारी होण्यासाठी विनोद तावडे हेच आघाडीवर आहेत, असे म्हणता येईल. .Lalitpur Silk Saree: बनारसी-कांजीवरमच्या गर्दीत हरवलेला बुंदेलखंडचा खजिना! ललितपूरची झरी सिल्क साडी का आहे खास?.तसेही, बिहार विधानसभा निवडणुकीत विनोद तावडे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. मात्र, जर विनोद तावडे उत्तर प्रदेश भाजपचे प्रभारी झाले, तर त्यांना बिहारपेक्षा उत्तर प्रदेशात खूप वेगळ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. विनोद तावडे यांच्यापुढील पहिले आणि सर्वात मोठे आव्हान असेल उत्तर प्रदेश भाजपमध्ये अंतर्गत सलोखा निर्माण करणे. .Bakhira Taal: ना काश्मीर, ना केरळ... UPत आहे पक्ष्यांचे हे स्वर्ग! ४० हजार परदेशी पाहुण्यांनी गजबजते हे ठिकाण.दुसरे आव्हान असेल तिकीट वाटपासंदर्भात उत्तर प्रदेश भाजपच्या कोअर ग्रुप नेत्यांशी समन्वय साधणे. याशिवाय, त्यांना प्रत्येक टप्प्यावर एका अज्ञात आव्हानासाठी तयार राहावे लागेल, कारण ही विधानसभा निवडणूक जरी २०२७ ची असली, तरी २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीची पटकथा लिहिली जात आहे. विशेष म्हणजे, उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या राजकीय पटकथेचे अनेक लेखक आणि दिग्दर्शक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.