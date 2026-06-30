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Vinod Tawde: भाजप विनोद तावडेंवर महत्त्वाची जबाबदारी सोपवणार? लवकरच मोठा निर्णय होणार; जाणून घ्या पडद्यामागच्या हालचाली

Vinod Tawde: उत्तर प्रदेश भाजपच्या पुढील प्रभारींच्या नावाबाबत विचारविनिमय सुरू आहे. विनोद तावडे यांच्यासह अनेक नावांवर चर्चा होत आहे. विनोद तावडे गेल्या सहा महिन्यांपासून उत्तर प्रदेशात सक्रिय आहेत.
Vinod Tawde

Vinod Tawde

ESakal

Vrushal Karmarkar
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उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका अगदी तोंडावर आल्या आहेत. भाजप आणि समाजवादी पक्ष यांच्यात प्राथमिक लढत होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. भाजप आणि समाजवादी पक्ष दोघेही आपापल्या कमांडरांना तैनात करण्यात व्यस्त आहेत. यूपी भाजपने नवीन टीम जाहीर केली आहे, परंतु त्यांना अद्याप नवीन प्रभारी सापडलेला नाही. कागदोपत्री, राधा मोहन सिंह हे शेवटचे उत्तर प्रदेश भाजपचे प्रभारी म्हणून दिसले होते, परंतु २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांपासून उत्तर प्रदेशात राधा मोहन सिंह यांची हालचाल नगण्य झाली आहे.

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