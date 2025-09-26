E-KYC for Yojna: लक्ष द्या! लाडक्या बहिणीनंतर 'या' योजनेसाठी देखील ‘ई-केवायसी’ करणे बंधनकारक, घरी बसल्या अशी करा प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश सरकारने 23 सप्टेंबर रोजी ‘आयुष्मान भारत दिवस’ साजरा केला. या दिवशी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेला (PMJAY) सात वर्षे पूर्ण झाली.राज्यात खास शिबिरे (कॅम्प्स) भरवण्यात आली होती आणि तिथे आयुष्मान कार्ड वाटण्यात आले. कार्ड वाटपामध्ये उत्तर प्रदेश आता देशात पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे.योगी सरकारच्या या योजनेच्या प्रभावी कामामुळे, कार्ड मिळण्यास पात्र असलेल्या कुटुंबांपैकी किमान ८७ टक्के कुटुंबातील एका व्यक्तीकडे आता आयुष्मान कार्ड आहे..Ladki Bahin Yojana e-KYC : लाडकी बहीण योजनेची E-KYC करताना तुम्हालाही Error येतोय का? फॉलो करा ही प्रोसेस.....आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार मिळतात. या योजनेचा लाभ सरकारी तसेच खासगी रुग्णालयांमध्येही मिळतो. मात्र, आता या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कोट्यवधी कार्डधारकांना एक महत्त्वाचे काम करावे लागणार आहे, अन्यथा मोफत उपचारांपासून वंचित राहावे लागू शकते..‘ई-केवायसी’ करणे आवश्यकआयुष्मान कार्डचा वापर सुरू ठेवण्यासाठी आता प्रत्येक कार्डधारकाला ‘ई-केवायसी’ (e-KYC) करणे बंधनकारक आहे. ‘केवायसी’ (KYC) नसल्यास उपचारांमध्ये अडचणी येऊ शकतात.‘ई-केवायसी’ करण्यासाठी तुम्ही कोणत्याही ‘जन सेवा केंद्र’ (JSC) मध्ये जाऊ शकता. याशिवाय, तुम्ही तुमच्या मोबाईलवरूनही घरबसल्या ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकता..Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना दिवाळीला मिळणार डबल बोनस? E-KYC प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पैसे मिळणार का? मोठी अपडेट समोर.‘ई-केवायसी’ करण्याची सोपी पद्धत:तुमच्या मोबाईलवर PMJAY च्या पोर्टलला भेट द्या.पोर्टल उघडल्यावर ‘बेनिफिशियरी’ (Beneficiary) म्हणून लॉगिन करा.लॉगिन करण्यासाठी तुमचा यूजर आयडी आणि मोबाईल नंबर टाका. तुमच्या मोबाईलवर येणाऱ्या ‘ओटीपी’ (OTP) द्वारे तो सत्यापित करा.सत्यापन झाल्यावर तुमचे खाते उघडेल. यात तुमचा जिल्हा, राज्य आणि इतर आवश्यक माहिती भरा.पुढे ‘रीडू ई-केवायसी’ (Re-do e-KYC) चा पर्याय दिसेल. त्यावर क्लिक करा.तुमचा आधार क्रमांक टाका आणि ‘ओटीपी’द्वारे तो सत्यापित करा.‘ओटीपी’चे सत्यापन झाल्यावर ‘ई-केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण होईल. याचा संदेश तुम्हाला तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवर दिसेल.ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तुम्ही तुमचे आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करू शकता. त्यामुळे, मोफत उपचारांचा लाभ घेण्यासाठी तुमच्या कार्डचे ‘ई-केवायसी’ पूर्ण आहे, याची खात्री करा..सरकारी योजनांमध्ये ‘ई-केवायसी’चा वाढता वापरआयुष्मान भारत योजनेप्रमाणेच, आता महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' अंतर्गतही लाभार्थ्यांना 'ई-केवायसी' करणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे योजनांचा लाभ योग्य आणि गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचेल याची खात्री करणे सोपे जाते. आधार कार्डच्या मदतीने होणाऱ्या या पडताळणीमुळे व्यवहारात अधिक पारदर्शकता येते आणि अपात्र व्यक्तींना योजनेतून वगळणे शक्य होते. यामुळे भविष्यात इतर अनेक सरकारी योजनांमध्येही 'ई-केवायसी'चा वापर वाढण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.