Ladki Bahin Yojana e-KYC : लाडकी बहीण योजनेची E-KYC करताना तुम्हालाही Error येतोय का? फॉलो करा ही प्रोसेस....

Ladki Bahin Yojana e-KYC Error Solution Step by Step Guide : अपात्र महिलांची संख्या वाढल्याने आता राज्य सरकारने लाडक्या बहिणांना ई- केवायसी अनिवार्य केली आहे. त्यासाठी महिलांना दोन महिन्यांची मुदतही देण्यात आली आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या वेबसाईटवर जाऊन ही ई-केवायसी करावी लागणार आहे. मात्र, ई-केवायसी करत असताना आता अनेकांना Error येत असल्याचं पुढं आले आहे. त्यामुळे महिलांच्या केवायसी रखडल्या आहेत. .ई-केवायसीची प्रोसेस काय?१) मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या e-KYC साठीhttps://ladakibahin.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.२) मुखपृष्ठावर असलेल्या e-KYC बॅनरवर क्लिक केल्यावर e KYC फॉर्म उघडेल.३) या फॉर्ममध्ये लाभार्थ्याने आपला आधार क्रमांक आणि पडताळणी संकेतांक (Captcha Code) नमूद करून, आधार प्रमाणीकरणासाठी संमती देत Send OTP या बटणावर क्लिक करावे. त्यानंतर लाभार्थ्याच्या आधार-लिंक मोबाईल क्रमांकावर OTP येईल. हा OTP टाकून Submit बटणावर क्लिक करावे..Ladki Bahin Yojana E-KYC : लाडक्या बहिणींनो २ महिन्यांची मुदत, कशी करायची E-KYC? कोणती कागदपत्रं लागणार? जाणून घ्या नेमकी प्रक्रिया....४) यानंतर प्रणाली तपासेल की लाभार्थ्याची KYC आधीच पूर्ण झाली आहे की नाही. जर आधीच पूर्ण झाली असेल, तर "e-KYC आधीच पूर्ण झाली आहे" असा संदेश दिसेल. जर पूर्ण झाली नसेल, तर आधार क्रमांक मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र यादीत आहे की नाही हे तपासले जाईल.५) जर आधार क्रमांक पात्र यादीत असेल, तर पुढील टप्प्याला जाता येईल.६) यानंतर लाभार्थ्याने पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक तसेच पडताळणी संकेतांक (Captcha Code) नमूद करावा. संमती दर्शवून Send OTP वर क्लिक करावे. OTP संबंधित मोबाईलवर प्राप्त झाल्यावर तो टाकून Submit बटणावर क्लिक करावा. .७) त्यानंतर लाभार्थ्याला आपला जात प्रवर्ग निवडावा लागेल आणि खालील बाबी प्रमाणित (Declaration) कराव्या लागतील:माझ्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी म्हणून शासकीय विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य शासनाच्या स्थानिक संस्थेत कार्यरत नाहीत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत नाहीत.माझ्या कुटुंबातील केवळ १ विवाहित आणि १ अविवाहित महिला या योजनेचा लाभ घेत आहे.८) वरील बाबींची नोंद करून चेक बॉक्सवर क्लिक करावे व Submit बटण दाबावे.९) शेवटी, "Success – तुमची e-KYC पडताळणी यशस्वीरित्या पूर्ण झाली आहे" असा संदेश दिसेल..Ladki Bahin e-KYC : वेबसाइटला एरर, ओटीपी येईना; ई-केवायसी करायची कशी? लाडक्या बहिणांचा प्रश्न.ई-केवायसी न केल्यास काय होईल?जर महिलांनी ई-केवायसीची प्रक्रिया केली नाही, तर त्यांना योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे महिन्याला मिळणारे १५०० रुपये बंद होतील. त्यामुळे लवकर शक्य तितक्या लवकर ही ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असं आवाहन महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी केलं आहे.