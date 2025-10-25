Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेशातील गावात सुरू होणार 5000 व्यवसाय प्रतिनिधी केंद्र गावकऱ्यांना दारात मिळणार बँकिंग सुविधा

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश मधील गावांना बँकिंग सुविधा केंद्र उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना क्रेडिट कार्ड सारख्या अन्य बँकिंग सुविधांमुळे इकडे तिकडे पळण्याची गरज नाही. बीएलएस ई सर्विसेस या केंद्रांना फिंगरप्रिंट आणि मोबाईल ओटीपी सारखे सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देणार. लाईट बिल, पाणी बिल आणि मोबाईल रिचार्ज सारख्या सर्व सुविधा या गावकऱ्यांना गावामध्येच देणार आहे..उत्तर प्रदेशातील गावांचे रुप बदले जाणार असण्याची शक्यता निमार्ण झाली आहे. ज्या ठिकाणी अजूनही बँक पोहचली नाही किंवा त्यांना जवळ्याच्या बँकांना पोहचण्यासाठी तासंतास लागतो. अशा ठिकाणी बीएलएस ई सर्विसेस चा फायदा हा सर्वात जास्त अशा गावांना होणार. या नवीन अर्थव्यवस्थामुळे उत्तर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था बदलली जाईल. छोटी छोटी गाव ही डिजिटल ची रूप धारण करतील..Premium| Digital Banking India: डिजिटल क्रांती, सरकारी योजना आणि फिनटेक कंपन्यांची प्रगती यामुळे बँकिंग क्षेत्राचे स्वरूपच बदलले आहे.दारात बँकिंग सेवा:गावात नवीन बीसी केंद्र सुरू झाल्यानंतर पैसे काढणे, भरणे, पेन्शन सारख्या कामांसाठी शहराकडे जाण्याची गरज राहणार नाही. फिंगरप्रिंट आणि मोबाईल ओटीपी मुळे सहज घेवाण देवाण होणार सर्व सरकारी योजनांचा लाभ या केंद्रामुळे होणार. स्थानिक युवक या योजनेमुळे जोडले जातील. त्यांना अत्यावश्यक साधने सुध्दा दिली जातील. य़ामुळे युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलबध्द होतील..बीएलएस ई सर्विसेस म्हणजे काय:ही एक बँकिंग सेवा आहे. ही भारतातील प्रमुख बँकांना व्यावसायिक प्रतिनिधी सेवा देण्याचे काम करते ही सेवा भारतीय स्टेट बँक सारख्या राष्ट्रीय बँकांना राष्ट्रीय व्यापार देते..RBI Reforms: मोठी बातमी! बँकिंग कायदे बदलणार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया लवकरच मोठी घोषणा करणार, नवीन तरतुदी काय असणार?.याची जबाबदारीबीएलएस ई सर्विसेस चे चेअरमन शिखर अग्रवाल यांच्या मते प्रत्येक विभागात आधुनिक बीसी केंद्र सुरू होणार गावातील प्रत्येकाला बँकिंग च्या सेवांचा लाभ घेता येणार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.