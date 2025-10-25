Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेशातील गावात सुरू होणार 5000 व्यवसाय प्रतिनिधी केंद्र गावकऱ्यांना दारात मिळणार बँकिंग सुविधा

देश

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश मधील गावांना बँकिंग सुविधा केंद्र उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना क्रेडिट कार्ड सारख्या अन्य बँकिंग सुविधांमुळे इकडे तिकडे पळण्याची गरज नाही. बीएलएस ई सर्विसेस या केंद्रांना फिंगरप्रिंट आणि मोबाईल ओटीपी सारखे सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देणार. लाईट बिल, पाणी बिल आणि मोबाईल रिचार्ज सारख्या सर्व सुविधा या गावकऱ्यांना गावामध्येच देणार आहे.

