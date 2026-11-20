उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मातोश्री सावित्री देवी यांचे वयाच्या ९१ व्या वर्षी उत्तराखंडमधील पौडी गढवाल जिल्ह्यात निधन झाले. या दुःखद बातमीनंतर अभिनेत्री आणि भाजप खासदार कंगना रणौत यांनी सोशल मीडियावर एक भावुक पोस्ट शेअर करत शोक व्यक्त केला आहे. त्यांनी पहिली प्रतिक्रिया देताना, "सर्वांत दुःखद बातमी" असं म्हटलं आहे. योगी आदित्यनाथ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती त्यांनी संवेदना व्यक्त केल्या आहेत..सावित्री देवी यांचे शुक्रवार, २० नोव्हेंबर रोजी सकाळी १०:४५ च्या सुमारास उत्तराखंडमधील पौडी गढवाल जिल्ह्यातील पंचूर गावात निधन झाले. त्या गेल्या अनेक दिवसांपासून आजारी होत्या. त्यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच त्यांचे कुटुंबीय, समर्थक आणि राजकीय वर्तुळात शोककळा पसरली आहे..पाकिस्तानी मंत्र्यांना ताजमहाल पाहण्याची इच्छा; भारत सरकारने दिला नकार, दौऱ्यात फक्त 'या' ठिकाणी जाण्याची परवानगी .कंगना रणौत यांनी आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर योगी आदित्यनाथ यांची त्यांच्या आईसोबतची एक जुनी भेट घेत असतानाची आठवण शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले आहे की, "सर्वांत दुःखद बातमी, माझे भाऊ योगीजी यांच्या मातोश्रींचे वयाच्या ९१ व्या वर्षी उत्तराखंडमध्ये निधन झाले. ओम शांती.".Miley Cyrus Wedding : पहिल्या लग्नाच्या ८ महिन्यांतच झाला होता घटस्फोट; आता मायली सायरस दुसऱ्यांदा अडकणार विवाहबंधनात!.तसेच, त्यांनी या कठीण प्रसंगी मुख्यमंत्री योगी आणि त्यांच्या कुटुंबाला धीर देणारा संदेशही दिला आहे. कंगना यांचा हा संदेश सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून त्यांचे चाहते आणि अनेक नेत्यांनीही सावित्री देवी यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. मुख्यमंत्री योगी यांच्या मातोश्रींच्या निधनावर उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मायावती आणि अखिलेश यादव यांच्यासह अनेक दिग्गज नेत्यांनी दुःख व्यक्त केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.