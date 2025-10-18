Uttar Pradesh : CM योगींनी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले २७९ कोटी शिष्यवृत्ती; म्हणाले, आता होणार नाही भेदभाव

No discrimination scholarship UP : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाप्रती जागरूक असतात. योगी सरकारने अनेक योजना या विद्यार्थ्यांसाठी राबवल्या आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लोकभवन येथे मागासवर्गीय कल्याण विभागाच्या वतीने आयोजित शिष्यवृत्ती वितरण विद्यार्थ्यांच्या खात्यात कोट्यावधींची शिष्यवृत्तीची रक्कम पाठवली. .VIDEO : पावसाचा हाहाकार! पुराच्या पाण्यातून नवजात बाळाला डोक्यावर घेऊन निघाले आई-वडील...लोक म्हणाले कृष्णजन्माचा प्रसंग आठवला.मागासवर्गीय कल्याण विभागाच्या समारंभात डीबीटी (डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर)च्या माध्यमातून सुमारे पाच लाख युवक-युवतींच्या खात्यात शिष्यवृत्ती जमा केली. सरकारने प्रथमच आर्थिक वर्ष 2025-26 पासून सप्टेंबरमध्येच शिष्यवृत्ती वितरणाची सुरुवात केली आहे. या प्रसंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सर्व विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या. .मुख्यमंत्री योगी म्हणाले की, पूर्वी शिष्यवृत्तीच्या निवड प्रक्रियेत भेदभाव केला जात असे. वर्ष 2016-17 मध्ये अनुसूचित जाती व जमातींच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती लाटली गेली होती, पण आता तसे घडत नाही. आता राज्यातील 62 लाख विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळते आहे. जेव्हा आम्ही सत्तेत आलो, तेव्हा आम्ही ठरवले की विद्यार्थ्यांना वर्षाच्या शेवटी नव्हे, तर दोन टप्प्यांमध्ये शिष्यवृत्ती दिली जाईल. आता ते शक्य झाले आहे. ही बदललेल्या व्यवस्थेची खूण आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की आता डीबीटीच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते, त्यामुळे त्यांना कुठेही फिरावे लागणार नाही. मुख्यमंत्री यांनी या प्रसंगी अनुसूचित जाती व जमातींच्या विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्याचे आवाहन केले आणि सांगितले की अभ्यास अवश्य करा, यामुळे संपूर्ण समाज बदलू शकतो असा सल्लाही विद्यार्थ्यांना दिला. .Uttar Pradesh news: एक अनोखे गाव जिथे ३७ वर्षांपासून पोलिस ठाण्यात एकही तक्रार नाही; प्रेम आणि एकजुटीसाठी युपीमध्ये ठरत आहे आदर्श.पहिल्या टप्प्यात सुमारे 62.13 कोटी रुपये इयत्ता 9वी ते 12वीपर्यंतच्या 2.5 लाख ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिले गेले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात शुक्रवारी 126.68 कोटी रुपये 4.83 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना दिले गेले. सरकारची ईजी गव्हर्नन्सकडे वाटचालया प्रसंगी उत्तर प्रदेश सरकारचे मंत्री असीम अरुण म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार आता ई-गव्हर्नन्सकडून ईजी गव्हर्नन्सकडे वाटचाल करत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.