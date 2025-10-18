देश

Uttar Pradesh : CM योगींनी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले २७९ कोटी शिष्यवृत्ती; म्हणाले, आता होणार नाही भेदभाव

CM Yogi student welfare : योगींनी मागासवर्गीय कल्याण विभागाच्या समारंभात डीबीटीच्या माध्यमातून ही शिष्यवृत्ती जमा केली.
Uttar Pradesh

Uttar Pradesh

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

No discrimination scholarship UP :  

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाप्रती जागरूक असतात. योगी सरकारने अनेक योजना या विद्यार्थ्यांसाठी राबवल्या आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लोकभवन येथे मागासवर्गीय कल्याण विभागाच्या वतीने आयोजित शिष्यवृत्ती वितरण विद्यार्थ्यांच्या खात्यात कोट्यावधींची शिष्यवृत्तीची रक्कम पाठवली.

Uttar Pradesh
VIDEO : पावसाचा हाहाकार! पुराच्या पाण्यातून नवजात बाळाला डोक्यावर घेऊन निघाले आई-वडील...लोक म्हणाले कृष्णजन्माचा प्रसंग आठवला
Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
CM Yogi Adityanath
Yogi Adtiyanath
Yogi government
yogi
Yogi Adityanath

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com