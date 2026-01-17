Crime: म्हशीला दरवाजासमोरून नेऊ नका... पत्नीची विनंती, पण पतीचा पारा चढला, रागाच्या भरात धक्कादायक कृत्य, काय घडलं?

उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपूरमध्ये एक भयानक घटना घडली आहे. जिथे एका संतप्त पतीने आपल्या पत्नीला म्हशी बाहेर काढू देण्यास नकार दिल्याने त्याची हत्या केली. पतीने म्हशी दाराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा पत्नीने नकार दिला. तरुण संतापला आणि त्याने आपल्या पत्नीवर हल्ला केला. संतप्त पतीने तिला मारहाण केली. ही घटना तिल्हार पोलीस स्टेशन परिसरातील नवडिया जोधपूर गावात घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून महिलेचा मृतदेह ताब्यात घेतला. तो शवविच्छेदनासाठी पाठवला. मृत महिलेच्या धाकट्या मुलाने आरोप केला आहे की, त्याचा मोठा भाऊ या हत्येत सहभागी होता. नवडिया जोधपूर गावातील रहिवासी महाराज सिंह यांनी २५ वर्षांपूर्वी मायादेवीशी लग्न केले. दोघांमध्ये तीन वर्षांपासून वाद सुरू होता आणि ते वेगळे राहत होते. .Crime: दोन तरुणांसोबत पत्नीचा रोमांस सुरू होता; पती अचानक आला, दृश्य पाहून संतापाचा पारा चढला अन्..., भलताच प्रकार घडला.महाराज सिंह हे त्यांच्या पत्नीपासून वेगळे गावातील त्यांच्या जुन्या घरात राहत होते. तर त्यांची पत्नी मायादेवी त्यांच्या लहान मुलासह ५० मीटर अंतरावर दुसऱ्या घरात राहत होती. दोघांमध्ये दररोज क्षुल्लक गोष्टींवरून भांडण होत असे. काल संध्याकाळी महाराज सिंह गोठ्यातून एक म्हैस घेऊन माया देवीच्या दारापाशी गेले. पण तिने त्याला धमकावले आणि म्हटले की म्हैस दारापाशी शौचास जाते. "तर तिला इथे बाहेर जाऊ देऊ नको," तो म्हणाला. यामुळे तो संतापला आणि त्याने हाणामारी सुरू केली..नोकरी लावण्याच्या बहाण्यानं अत्याचार, अश्लील व्हिडीओ बनवला अन्...; आशा स्वयंसेविकेसोबत नको ते कृत्य.वाद इतका वाढला की, त्या तरुणाने आपल्या पत्नीला काठीने मारहाण करायला सुरुवात केली आणि काही वेळातच तिला बेदम मारहाण करून ठार मारले. गावकऱ्यांनी पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन मृतदेह ताब्यात घेतला आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवला. हत्येनंतर पती घटनास्थळावरून पळून गेला. पोलीस तरुणाचा शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.