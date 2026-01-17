देश

Crime: म्हशीला दरवाजासमोरून नेऊ नका... पत्नीची विनंती, पण पतीचा पारा चढला, रागाच्या भरात धक्कादायक कृत्य, काय घडलं?

Uttar Pradesh Crime News: एक संतापजनक प्रकरण समोर आले आहे. क्षुल्लक वादातून पतीने पत्नीची हत्या केली आहे. या घटनेचे धक्कादायक कारण समोर आले आहे. पोलीस फरार पतीचा शोध घेत आहेत.
उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपूरमध्ये एक भयानक घटना घडली आहे. जिथे एका संतप्त पतीने आपल्या पत्नीला म्हशी बाहेर काढू देण्यास नकार दिल्याने त्याची हत्या केली. पतीने म्हशी दाराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा पत्नीने नकार दिला. तरुण संतापला आणि त्याने आपल्या पत्नीवर हल्ला केला. संतप्त पतीने तिला मारहाण केली. ही घटना तिल्हार पोलीस स्टेशन परिसरातील नवडिया जोधपूर गावात घडली.

