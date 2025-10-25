देश

UP: राज्यातील औषध नियंत्रण प्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी जिल्हा औषध निरीक्षकांची संख्या दुप्पट करण्याचे आदेश दिले;

Goverment Order: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जिल्हा औषध निरीक्षकांची संख्या दुप्पट करण्याचे आदेश दिले; औषध नियंत्रण प्रणाली राष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत करण्यासाठी उपाययोजना.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यात औषध नियंत्रण प्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी जिल्हा औषध नियंत्रण अधिकारी विभाग तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहेत की, औषध निरीक्षणाची संख्या सध्याच्या पातळीच्या तुलनेत दुप्पट करावी.

