UP: राज्यातील औषध नियंत्रण प्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी जिल्हा औषध निरीक्षकांची संख्या दुप्पट करण्याचे आदेश दिले;

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यात औषध नियंत्रण प्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी जिल्हा औषध नियंत्रण अधिकारी विभाग तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहेत की, औषध निरीक्षणाची संख्या सध्याच्या पातळीच्या तुलनेत दुप्पट करावी. .या पदासाठी ची निवड प्रक्रिया ही मुलाखती ऐवजी लेखी परीक्षेद्वारा भरती केली जाईल. शुक्रवारी अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन (FSDA) विभागाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत औषध नियंत्रण संवर्गाच्या पुनर्गठन आणि नवीन पदांच्या निर्मितीशी संबंधित प्रस्तावांचा आढावा मुख्यमंत्री घेत होते. .औषधसाठा, रुग्णवाहिका तैनात, डॉक्टरांच्या टीम सज्ज,आरोग्य विभागाने सज्ज रहावे, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे निर्देश.मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सर्व जिल्ह्यांमध्ये औषध निरीक्षकांची योग्य तैनाती सुनिश्चित करावी आणि जिल्हा पातळीवर प्रभावी पर्यवेक्षण आणि वेळेवर तपासणी व्यवस्था राबवावी. .बैठकीत असे सांगण्यात आले की सध्या विभागात १०९ औषध निरीक्षक कार्यरत आहेत, जे भारत सरकारच्या मानकांच्या दृष्टीने अपुरे आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्याची औषध तपासणी व्यवस्था राष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत करणे सार्वजनिक आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे..Prakash Abitkar : पूरग्रस्तांना आरोग्यसेवा द्या; प्रकाश आबिटकर यांच्या आरोग्य विभागाला सूचना.या बैठकीत औषध नियंत्रक संवर्गातील उच्च पदांच्या पुनर्रचनेवरही चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी उपायुक्त (औषधे) पदांची संख्या वाढवण्याच्या आणि सहआयुक्त (औषधे) पदावर पदोन्नतीसाठी पात्रता सेवा निकषांमध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली. .मुख्यमंत्र्यांनी औषध नियंत्रक पदासाठी स्पष्ट पात्रता आणि मानके स्थापित करण्याचे निर्देश विभागाला दिले. यंत्रणेच्या वरच्या स्तरावर नेतृत्व आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी या पदासाठी निश्चित कालावधी निश्चित करावा, असे आवाहन त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.