UP Encounter: २४ तासांत ३ हत्या करणाऱ्या सायको किलरचा शेवट! पोलिसांचे पिस्तूल हिसकावून पळताना गुरप्रीत एन्काउंटरमध्ये ठार

उत्तर प्रदेशातील चंदौली जिल्ह्यात २४ तासांच्या आत तीन निर्घृण हत्या करणाऱ्या सायको किलरचा पोलिसांनी सोमवारी रात्री उशिरा एन्काउंटरमध्ये खात्मा केला. गुरप्रीत सिंह असे या आरोपीचे नाव असून, तो पंजाबमधील अमृतसरचा रहिवासी होता.मिळालेल्या माहितीनुसार, वाराणसी रेंजचे डीआयजी वैभव कृष्ण यांनी या थरारक घटनेचा सविस्तर तपशील दिला आहे. ही संपूर्ण घटना एखाद्या चित्रपटातील पटकथेसारखी भासते..२४ तासांतील रक्ताचा खेळ: ३ हत्यागुरप्रीत सिंहने अतिशय थंड डोक्याने तीन निरपराध लोकांच्या डोक्यात गोळ्या झाडून त्यांची हत्या केली.पहिली हत्या (रविवार सकाळी ६.४५): ताडीघाट पॅसेंजर ट्रेनमध्ये गाझीपूरच्या मंगरू (३४) नावाच्या तरुणाची हत्या करून त्याचा मृतदेह रेल्वे रुळावर फेकला.दुसरी हत्या (रविवार रात्री २.००): जम्मूतवी एक्सप्रेसच्या एस-२ कोचमध्ये गया (बिहार) येथील दिनेश साहू (४५) यांची कनपटीवर बंदूक लावून हत्या केली.तिसरी हत्या (सोमवार सकाळी ७.३०): मुघलसराय येथील एका खासगी रुग्णालयात वॉर्डमध्ये घुसून उपचारासाठी दाखल असलेल्या लक्ष्मीना देवी (५६) यांच्या डोक्यात गोळी झाडून त्यांची हत्या केली..एन्काउंटरचा थरारसोमवारी रात्री ११ च्या सुमारास पोलिसांनी गुरप्रीतला कुचमन रेल्वे स्थानकाजवळ 'सीन रीक्रिएशन'साठी (गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी) नेले होते.यावेळी गुरप्रीतने अचानक चौकी इंचार्ज सतीश सिंह यांचे पिस्तूल हिसकावून घेतले आणि पोलिसांवर गोळीबार करत पळू लागला.पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ केलेल्या गोळीबारात गुरप्रीतच्या छातीत आणि पोटात गोळ्या लागल्या. त्याला रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. या चकमकीत एक उपनिरीक्षक आणि जीआरपीचा एक जवान जखमी झाला आहे..'एंग्जायटी डिसऑर्डर'ने ग्रस्त होता कातील?हत्येच्या काही वेळ आधी गुरप्रीत रुग्णालयात उपचारासाठी गेला होता. तेथील कागदपत्रांनुसार त्याची नाडी (Pulse Rate) १०९ होती, जी सामान्यपेक्षा जास्त आहे. तज्ज्ञांच्या मते, बीपी सामान्य असून पल्स रेट जास्त असणे हे 'एंग्जायटी डिसऑर्डर' (Anxiety Disorder) चे लक्षण आहे.आरोपीने तिन्ही हत्या करताना केवळ डोक्यातच गोळी मारली, जेणेकरून समोरच्याचा मृत्यू निश्चित व्हावा. यावरून तो 'सायको किलर' प्रवृत्तीचा असल्याचे पोलीस तपासात समोर आले आहे..लष्करी नोकरी ते गुन्हेगारी प्रवासतपासात गुरप्रीतबद्दल धक्कादायक माहिती समोर आली. तो माजी सैनिक होता, त्याने २०२१ मध्ये लष्करातील नोकरी सोडली होती. तो दारूच्या आहारी गेला होता, ज्यामुळे त्याला बिहारमध्ये सुरक्षा रक्षकाच्या नोकरीवरून काढून टाकले होते.त्याच्याकडून पोलिसांनी परवानाधारक रिव्हॉल्व्हर, दुहेरी नळीची बंदूक आणि अनेक काडतुसे जप्त केली होती..पोलिसांनी घेतली सुटकेचा निश्वासकेवळ २४ तासांत रेल्वे आणि रुग्णालयात झालेल्या या हत्यांमुळे चंदौली आणि वाराणसी परिसरात भीतीचे वातावरण होते. आरोपीच्या एन्काउंटरनंतर प्रवाशांनी आणि स्थानिक नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. पोलीस गुरप्रीतने इतर कुठे काही गुन्हे केले आहेत का, याचा तपास करत आहेत.