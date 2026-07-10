IAS, शिक्षक व्हा, पण चांगली आईसुद्धा व्हा, जेवण जमलंच पाहिजे; राज्यपाल आनंदीबेन यांचा तरुणींना सल्ला

उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबने पटेल यांनी महिलांना सल्ला देताना केलेल्या विधानाची सध्या सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे. महिलांनी आयएएस अधिकारी किंवा शिक्षक होण्याआधी एक चांगली आई व्हायला हवं असं आनंदीबेन पटेल यांनी म्हटलंय. कानपूरच्या छत्रपती शाहूजी महाराज विद्यापीठाच्या ४१व्या दीक्षांत सोहळ्यात त्या बोलत होत्या. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी जबाबदारी आणि संस्कारावर भर देताना म्हटलं की, व्यावसायिक यश हे कुटुंबाची किंमत मोजून मिळवलेलं नसावं. Anandiben Patel Urges Women to Balance Career and Family.राज्यपाल आनंदीबेन पटेल म्हणाल्या की, मुलींनी लग्नानंतर शिक्षण सोडू नये. आपल्या ज्ञानाचा वापर देशनिर्मितीसाठी केला पाहिजे. तर पालकांनी फक्त पाल्यांना शाळा, कॉलेजमध्ये प्रवेश करून देणंच पुरेसं नाही तर ते शाळेत, कॉलेजात काय करतात हेसुद्धा बघायला हवं..१३ किलो सोनं, ९ किलो चांदी, दीड कोटी रोकड अन् फ्लॅट, जमिनीची कागदपत्रं; निवृत्त RTO अधिकाऱ्यावर छाप्यात सापडलं घबाड.विद्यापीठांच्या हॉस्टेल आणि कॅम्प्समध्ये नशेच्या मुद्द्यावरही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी चिंता व्यक्त केली. फूड डिलिव्हरी डब्यांच्या माध्यमातून अंमली पदार्थ पोहोच होत असल्याचं समोर आलं. प्रशासनाने वेळीच हे रोखल्याचंही त्या म्हणाल्या. महिलांविरोधातील गुन्हे, घरगुती हिंसाचाल आणि घसरलेली नैतिक मूल्ये याबाबत बोलताना त्यांनी फक्त पदव्या वाटल्यानं समाज सुधारणार नाही असंही म्हटलं..मुलींनी आईकडून संस्कार शिकायला हवेत. यामुळे करिअरसोबतच लग्नानंतर कुटुंबाचा सांभाळ करता येईल. नाहीतर जेवण करायला सांगितल्यावर मोबाईलवर बघून अर्धवट शिजलेलं बनवेल. जरी तुम्ही आयएएस अधिकारी व्हा किंवा शिक्षक व्हा, सर्वात आधी एक चांगली आई व्हा. प्रत्येकाला घरी जेवण बनवायला जमलं पाहिजे असा सल्लाही आनंदीबेन पटेल यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.