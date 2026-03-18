Uttar Pradesh News: आता वकील, डॉक्टर आणि पत्रकारांनाही मिळणार स्वतःचे घर! माफियांच्या जमिनीवर उभ्या राहणार टोलेजंग इमारती; मुख्यमंत्री योगींची मोठी घोषणा

देश: उत्तर प्रदेशातील मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एक खूप मोठी आणि आनंदाची घोषणा केली आहे. आता केवळ गरिबांनाच नाही, तर समाजातील महत्त्वाचे घटक असलेल्या वकील, डॉक्टर, शिक्षक आणि पत्रकारांनाही सरकार स्वस्त दरात घरे उपलब्ध करून देणार आहे..सोमवारी लखनऊमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी ९२ हजार गरिबांना घराचा पहिला हप्ता वाटप केला. याच वेळी त्यांनी मध्यमवर्गीयांसाठी असलेल्या आपल्या नवीन 'व्हिजन'ची माहिती दिली.माफियांच्या जमिनीवर गरिबांचे हक्काचे घरमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रशासनाला स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, ज्या जमिनी माफियांच्या अवैध कब्जातून मुक्त करण्यात आल्या आहेत, त्यांचा वापर लोककल्याणासाठी केला जावा..अशा जमिनींवर मोठ्या इमारती (Highrise Buildings) बांधल्या जातील. या इमारतींमध्ये केवळ गरीबच नाही, तर समाजाची सेवा करणारे वकील, डॉक्टर, शिक्षक आणि पत्रकार यांच्यासाठीही घरांची सोय असेल. ज्या माफियांनी गरिबांचे शोषण केले, त्यांच्याच जमिनीवर आता सामान्य माणूस सुखाने राहणार आहे. प्रसंगी माफियांची खाजगी मालमत्ता जप्त करून तिथे गृहप्रकल्प राबवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले..पत्रकारांसाठी खास सोयकार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांच्या कष्टाचा विशेष उल्लेख केला. ते म्हणाले की, "पत्रकार दिवसभर बातम्यांसाठी धावपळ करत असतात. त्यांना जर प्रत्येक जिल्ह्यात स्वस्त दरात हक्काचे घर मिळाले, तर त्यांच्याकडे हक्काचा निवारा असेल." जिल्हा प्रशासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात अशा योजना राबवाव्यात, ज्यामुळे सकारात्मक संदेश जाईल, असेही त्यांनी सांगितले..२०१७ पूर्वीचा 'बिमारू' यूपी आता 'ग्रोथ इंजिन'२०१७ पूर्वी उत्तर प्रदेशात योजनांचा लाभ गरिबांपर्यंत पोहोचत नव्हता, अशी टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली. आज यूपी देशाच्या विकासाचे इंजिन बनले असून दलित, वंचित आणि अतिमागास वर्गाचा जीवनस्तर उंचावत आहे. रेहडी-पटरी व्यावसायिकांपासून ते स्वतःचा उद्योग सुरू करणाऱ्या तरुणांपर्यंत सर्वांना आता बिनव्याजी कर्ज आणि सरकारी पाठबळ मिळत असल्याचा दावा त्यांनी केला.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरातील सुशिक्षित मध्यमवर्गीयांनाही आपले घराचे स्वप्न पूर्ण करणे सुलभ होणार आहे.