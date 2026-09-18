आम्ही कुठे जायचं? न्यायाधीशाचा प्रश्न; ५ महिन्यात २३ जणांना फाशीची शिक्षा, आता ९७ गंभीर खटले ट्रान्सफर होताच संतापले

Ravi Kumar Diwakar: ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी त्यांच्या न्यायालयातील गुन्ह्यांचे खटले इतरत्र हस्तांतरीत केल्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केलेत. विशेष म्हणजे हे न्यायाधीश त्यांच्याकडे सुनावणीला आलेल्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये फाशीची शिक्षा सुनावण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगरमधील एडिशनल सेशन्स न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर म्हणाले की, न्यायाधीशांसोबतच अन्याय झाला तर जायचं कुठं? .गेल्या पाच महिन्यात ११ प्रकरणांमध्ये न्यायाधीश रवि कुमार यांनी २३ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावलीय. त्यांच्या या निकालानंतर न्यायालयातील तब्बल ९७ खून प्रकरणांचे खटले इतर न्यायालयात वर्ग करण्यात आले आहेत. मुजफ्फरनगरचे डिस्ट्रिक्ट अँड सेशन्स न्यायाधीशांनी १०० गुन्ह्यांना इतर न्यायालयात हस्तांतरीत केल्यानं प्रश्न उपस्थित केले आहेत..TMC Name Symbol Row : 'तृणमूल'मधील दोन्ही गटांना निवडणूक आयोगाची नवी ओळख; ममता गटाला फुटबॉलपटू, तर बंडखोर गटाला मिळाले 'लिफाफा' चिन्ह.न्यायाधीश दिवाकर यांनी गुरुवारी एका निर्णयावेळी म्हटलं की, डिस्ट्रिक्ट अँड सेशन्स न्यायाधीशांचा हा निर्णय़ कायद्याच्या विरोधात आणि अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर होता. न्यायाधीशांचं काम न्याय देणं आहे. त्यांच्यावरच अन्याय झाला तर कुठं जायचं. प्रशासकीयदृष्ट्या डिस्ट्रिक्ट न्यायमूर्तींच्या नियंत्राणत काम करणाऱ्या न्यायाधीशांना कायद्याविरोधात आणि अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर असलेले असे आदेश बंधनकारक आहेत का? असाही प्रश्न न्यायाधीश दिवाकर यांनी विचारला आहे..न्यायाधीश दिवाकर यांनी म्हटलं की, डिस्ट्रिक्ट अँड सेशन्स न्यायमूर्तींनी १८ ऑगस्टला ९ खटले ट्रान्सफर करण्याचे आदेश दिले होते. हे आदेश त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या १३ दिवस आधी जारी करण्यात आले. विशेष म्हणजे ट्रान्सफर करण्याचं कोणतंही कारण सांगण्यात आलं होतं. त्यांना अधिकार असले तरी त्याचा वापर योग्य पद्धतीने व्हायला हवा..एखाद्या न्यायालयातून मोठ्या संख्येने गंभीर गुन्ह्यांचे खटले दुसऱ्या न्यायालयात हस्तांतरीत करणे हा फक्त डिस्ट्रिक्ट अँड सेशन्स जजचा अधिकार म्हणता येणार नाही. तर या मागे कायदेशीर आधार आणि परिस्थितीनुसार वेगळे प्रश्न आहेत. त्यावर विचार करण्याची आवश्यकता न्यायाधीश दिवाकर यांनी व्यक्त केलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.