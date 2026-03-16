UP Most Wanted: यूपीच्या 'मोस्ट वॉन्टेड' लिस्टमध्ये आता लेडी डॉन! शाइस्ता आणि जैनबवर ५ लाखांच्या इनामाची तयारी; दुबईतून गॅंग चालवल्याचा संशय

देश: उत्तर प्रदेशातील गुन्हेगारी विश्वातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. उमेश पाल हत्याकांडानंतर फरार असलेल्या लेडी डॉन शाइस्ता परवीन आणि जैनब फातिमा यांच्या अडचणीत आता मोठी वाढ होणार आहे. योगी सरकारने आता या दोघींना राज्यातील 'मोस्ट वॉन्टेड' गुन्हेगारांच्या यादीत टाकण्याची पूर्ण तयारी केली आहे..माफिया अतीक अहमद आणि अशरफ यांच्या पत्नी गेल्या तीन वर्षांपासून पोलिसांना गुंगारा देत आहेत. आता तपास यंत्रणांनी त्यांच्याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला असून, त्यांना राज्याच्या सर्वात धोकादायक गुन्हेगारांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे..परदेशातून गॅंग चालवल्याचा संशय तपास यंत्रणांना अशी शंका आहे की, शाइस्ता आणि जैनब सध्या दुबईमध्ये लपून बसल्या आहेत. तिथूनच त्या अतीक अहमदच्या 'IS-227' गॅंगला पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी परदेशातून येणाऱ्या पैशांचा वापर करत आहेत. या गॅंगमध्ये अजूनही १२१ सक्रिय सदस्य आणि ७० हून अधिक मदतनीस असल्याचे पोलीस रेकॉर्ड सांगते..इनामाच्या रकमेत मोठी वाढ होणार सध्या शाइस्ता परवीनवर ५० हजार रुपयांचे इनाम आहे, तर जैनब आणि आयशा नूरीवर प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचे इनाम आहे. मात्र, आता हे गुन्हेगार मोस्ट वॉन्टेडच्या श्रेणीत येणार असल्याने शाइस्ता परवीनवरील इनामाची रक्कम वाढवून ५ लाख रुपये केली जाऊ शकते. तर जैनब आणि आयशा यांच्यावर प्रत्येकी २ लाख रुपयांचे इनाम घोषित होण्याची शक्यता आहे..तपास यंत्रणांची चक्रे फिरली नुकतीच दुबईत आर्थिक गुन्हेगार राशिद नसीमची अटक झाल्यानंतर प्रयागराजमधील फरार गुन्हेगारांचा शोध घेण्यास वेग आला आहे. बॉम्बफेक करणारा गुड्डू मुस्लिम बनावट पासपोर्टच्या मदतीने कोलकात्यावरून दुबईला पळाल्याची दाट शक्यता आहे. या सर्व गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी आता इंटरपोलची मदत घेण्याबाबतही विचार सुरू आहे.लवकरच यूपी पोलीस ही नवीन अपडेटेड मोस्ट वॉन्टेड यादी जाहीर करणार आहेत. यामुळे या फरार महिला गुन्हेगारांवरचा दबाव आता कमालीचा वाढणार आहे..