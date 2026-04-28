UP: योगी सरकारकडून १७ कंपन्यांना हिरवा कंदील; २ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि १० हजार नोकऱ्यांचा धमाका!

उत्तर प्रदेशच्या औद्योगिक विकासामध्ये आणि आरोग्य सेवा क्षेत्रात आजचा दिवस एका मोठ्या क्रांतीचा साक्षीदार ठरला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रविवारी १७ नामांकित फार्मा कंपन्यांना 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' (LOC) प्रदान केले. यामुळे राज्यात औषध निर्मिती क्षेत्राला (Pharma Sector) मोठी गती मिळणार असून हजारो तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.या गुंतवणुकीमुळे उत्तर प्रदेश केवळ धार्मिक पर्यटनातच नाही, तर आरोग्य तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक क्षेत्रातही जागतिक नकाशावर झळकणार आहे..गुंतवणुकीचे मुख्य पैलू: काय मिळणार राज्याला?गुंतवणूक आणि रोजगार: सुमारे २,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक संशोधन आणि विकास (R&D) क्षेत्रात केली जात आहे. यामुळे १० हजार हून अधिक कुशल आणि अकुशल तरुणांना रोजगार मिळेल.२०१७ मध्ये राज्यात १४ हजार कारखाने होते, ती संख्या आता ३२ हजार वर पोहोचली आहे. ललितपूरमध्ये १५०० एकरवर 'फार्मा पार्क' आणि नोएडामध्ये ३५० एकरवर 'मेडिकल डिव्हाईस पार्क' विकसित केले जात आहेत..गुंतवणूक करणाऱ्या प्रमुख कंपन्या आणि ठिकाणेमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ज्या १७ कंपन्यांना LOC दिले, त्यातील काही महत्त्वाच्या गुंतवणुकी खालीलप्रमाणे आहेत:१. बायोजेंटा लाइफसायन्स: बाराबंकी (१,२५० कोटी रुपये)२. रोमन्स मेडवर्ल्ड: नोएडा (१३६.८९ कोटी रुपये)३. हायग्लांस लेबोरेटरीज: नोएडा (१२० कोटी रुपये)४. कोटेक हेल्थकेअर: गाझियाबाद (१०० कोटी रुपये)५. पॉजिट्रॉन बायोजेनिक्स: कानपूर (६०.२४ कोटी रुपये)६. जेबीजेएम पैरेंट्रल्स: ललितपूर (५१ कोटी रुपये)."सुरक्षा, स्थिरता आणि वेग हीच आमची ओळख"गुंतवणूकदारांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, उत्तर प्रदेश आता 'बीमारू' राज्याच्या प्रतिमेतून बाहेर पडून देशाचे 'ग्रोथ इंजिन' बनले आहे.GSDP: राज्याचा जीएसडीपी आता ३६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.युवा शक्ती: राज्याची ५६% कार्यशक्ती युवा आहे, जी कोणत्याही उद्योगासाठी मोठे बलस्थान आहे.प्रभावी यंत्रणा: गुंतवणूक मित्र आणि गुंतवणूक सारथी यांसारख्या प्लॅटफॉर्ममुळे गुंतवणूकदारांना वेगाने परवानग्या मिळत आहेत..आरोग्य क्षेत्रात मोठी झेप२०१७ पर्यंत उत्तर प्रदेशात केवळ ४० मेडिकल कॉलेजेस होते, आज ही संख्या ८३ वर पोहोचली आहे. गोरखपूर आणि रायबरेली येथील एम्स (AIIMS) आणि नवीन फार्मा पार्क्समुळे उत्तर प्रदेश आता जगाला स्वस्त आणि दर्जेदार औषधे पुरवण्यासाठी सज्ज झाले आहे.