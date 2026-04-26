केक तोंडाला लावल्यानं बर्थडे बॉयने तिघांवर झाडल्या गोळ्या; नगरसेवकाच्या २ भावांसह पुतण्याचा मृत्यू, फरार आरोपीचा शोध सुरू

UP triple Murder Case एका बर्थडे पार्टीत केक तोंडाला लावल्यानं झालेल्या वादातून तिघांची हत्या झाल्याच्या घटनेनं खळभळ उडाली आहे. मृत्यू झालेले तिघेही एकाच कुटुंबातले असून दोघे नगरसेवकाचे भाऊ आहेत तर एक पुतण्या आहे.
उत्तर प्रदेशात बर्थडे पार्टीत केक तोंडाला लावल्याने झालेल्या वादातून तिघांची हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. बुलंदशहर जिल्ह्यातल्या खुर्जा इथं घडलेल्या या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणामुळे पोलीस दलही हादरले आहे. पोलीस महासंचालकांनी पोलिसांची पथके तयार करून या प्रकरणाचा तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत.

