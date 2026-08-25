UPI Digital Payments: १० वर्षांत UPI ची डिजिटल क्रांती; व्यवहार १३ हजार पट वाढले, जागतिक रिअल टाइम पेमेंटमध्ये ४९ टक्के हिस्सा

नवी दिल्ली: देशात दहा वर्षांपूर्वी २५ ऑगस्ट २०१६ रोजी सुरू झालेल्या ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ (यूपीआय) प्रणालीने डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात अभूतपूर्व क्रांती घडवून आणली आहे. गेल्या दहा वर्षांत ‘यूपीआय’ व्यवहारांच्या संख्येत तब्बल १३ हजार पट, तर व्यवहारामूल्यांत चार हजार पटींनी वाढ झाली आहे. अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाने दिली आहे..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियामक देखरेखीखाली ''नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया'' द्वारे (एनपीसीआय) विकसित करण्यात आलेल्या यूपीआयने गेल्या १० वर्षांत व्यवहारांची संख्या आणि मूल्य या दोन्ही बाबतीत अभूतपूर्व विस्तार नोंदवला आहे. ‘यूपीआय’ व्यवहारांची संख्या २०१६-१७ मधील १.७८ कोटींवरून २०२५-२६ मध्ये २४,१६२ कोटींहून अधिक झाली आहे; ही जवळपास १३,००० पट वाढ आहे. त्याच कालावधीत, व्यवहारांचे मूल्य ०.०७ लाख कोटी रुपयांवरून सुमारे ३१४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले, जे चार हजार पटींहून अधिक वाढ दर्शवते..वर्ष २०२६ ‘यूपीआय’च्या प्रगतीमधील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरले; मे २०२६ मध्ये मासिक व्यवहारांची संख्या पहिल्यांदाच २,३०० कोटींचा टप्पा ओलांडून २,३२० कोटींवर पोहोचली. ही गती वर्षभर कायम राहिली आणि जुलै २०२६ मध्ये २,३६६ कोटी व्यवहार नोंदवले गेले, जी ‘यूपीआय’च्या दशकभराच्या प्रवासातील सर्वाधिक मासिक व्यवहार संख्या होती, असे अर्थ मंत्रालयाच्या निवेदनात नमूद केले आहे..कार्यान्वित झाल्याच्या पहिल्या वर्षी (२०१६-१७) यूपीआयवर सक्रिय असलेल्या बँकांची संख्या ४४ होती, जी २०२५-२६ पर्यंत वाढून ७०३ झाली. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात झालेले २४,१६२ कोटींचे यूपीआय व्यवहार हे या प्लॅटफॉर्मचे देशभरातील दैनंदिन डिजिटल पेमेंट व्यवहारांमध्ये झालेले एकत्रीकरण दर्शवतात. आता ‘यूपीआय’ देशाच्या डिजिटल पेमेंट परिसंस्थेचा कणा आणि रिअल-टाइम पेमेंट्ससाठी जागतिक मानके प्रस्थापित करणारी प्रणाली म्हणून उदयास आली आहे, असे अर्थमंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.जागतिक पेमेंट व्यवहारांत ४९ टक्के हिस्साआंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) व्यवहारांच्या संख्येनुसार या प्रणालीला जगातील सर्वांत मोठी ‘रिअल-टाइम पेमेंट प्रणाली’ म्हणून स्वीकारले आहे. ‘आयएमएफ’च्या आकडेवारीनुसार, २०२५ पर्यंत जागतिक ‘रिअल-टाइम पेमेंट’ व्यवहारांच्या संख्येमध्ये यूपीआयचा वाटा जवळपास ४९ टक्के इतका होता. दररोज ६६ कोटींहून अधिक व्यवहार हाताळणाऱ्या ‘यूपीआय’ने भारतातील पेमेंट नेटवर्कमध्ये वर्चस्व निर्माण केले आहे आणि त्वरित व सर्वसमावेशक डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात भारताचे जागतिक नेतृत्व अधिक बळकट केले आहे. सध्या ही प्रणाली ११ देशांमध्ये कार्यरत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.