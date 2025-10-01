देश

UPITS 2025 : स्टार्टअप्सपासून महिला उद्योजिकांपर्यंत–यूपीआयटीएस २०२५ ने दाखवली 'मेड इन इंडिया'ची ताकद

UPITS 2025 च्या समारोपात उत्तर प्रदेशने औद्योगिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक सामर्थ्याचे भव्य प्रदर्शन करत देशाचे गुंतवणूक केंद्र म्हणून आपली ओळख अधिक बळकट केली.
UPITS 2025

UPITS 2025

ग्रेटर नोएडा : उत्तर प्रदेश आंतरराष्ट्रीय व्यापार शो (UPITS 2025) चा तिसरा अंक सोमवारी भव्य समारंभात संपन्न झाला. समारोपाचे मुख्य अतिथी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल होते. त्यांनी या यशस्वी आयोजनाबद्दल उत्तर प्रदेश सरकारचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले. हा कार्यक्रम केवळ राज्याच्याच नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या आर्थिक, औद्योगिक आणि सांस्कृतिक क्षमतेचे प्रतिबिंब आहे, असे ते म्हणाले.

