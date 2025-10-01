UPITS 2025 : स्टार्टअप्सपासून महिला उद्योजिकांपर्यंत–यूपीआयटीएस २०२५ ने दाखवली ‘मेड इन इंडिया’ची ताकद

ग्रेटर नोएडा : उत्तर प्रदेश आंतरराष्ट्रीय व्यापार शो (UPITS 2025) चा तिसरा अंक सोमवारी भव्य समारंभात संपन्न झाला. समारोपाचे मुख्य अतिथी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल होते. त्यांनी या यशस्वी आयोजनाबद्दल उत्तर प्रदेश सरकारचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले. हा कार्यक्रम केवळ राज्याच्याच नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या आर्थिक, औद्योगिक आणि सांस्कृतिक क्षमतेचे प्रतिबिंब आहे, असे ते म्हणाले..गोयल यांनी मागील आठ वर्षांत उत्तर प्रदेशात झालेल्या बदलांचा विशेष उल्लेख केला. ते म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दूरदृष्टी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे निर्णायक नेतृत्व यामुळे राज्याचे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. आज उत्तर प्रदेश अशा ‘धावपट्टीवर’ आहे जी थांबवता येणार नाही.”सुरक्षित गुंतवणूक वातावरण आणि मजबूत पायाभूत सुविधांमुळे उत्तर प्रदेश गुंतवणूकदारांची पहिली पसंती बनले आहे. त्यांनी सर्वांना स्वदेशी वस्तू वापरण्याचे, उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याचे आणि विकसित भारत २०४७ चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले..Pune Health News : तब्बल साडेपाच लाख महिलांची आरोग्य तपासणी; ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियानांतर्गत पुणे परिमंडळात माेहीम .गोयल यांनी UPPC, ODOP, सीएम युवा मिशन आणि IEML च्या टीम्सना यशस्वी आयोजनाबद्दल ट्रॉफी देऊन सन्मानित केले. त्यांनी सांगितले की, UPITS 2025 या अर्थाने खास आहे की यात सरकार, उद्योग, उद्योजक, निर्यातदार, महिला उद्योजिका आणि स्टार्टअप्स—सर्व भागधारक एकत्र आले आहेत. हा उत्तम संगमच उत्तर प्रदेशच्या विकास प्रवासाचे रहस्य आहे.२०१४ पूर्वीचा भारत आणि आजची झेप२०१४ पूर्वी देशाची आर्थिक स्थिती चिंताजनक होती; विकास दर कमी, महागाई जास्त आणि विदेशी चलनसाठा कमकुवत होता, असे गोयल म्हणाले. पंतप्रधान मोदींच्या प्रयत्नांमुळे आता भारत चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि लवकरच तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..‘ODOP’ने १,२०० हून अधिक उत्पादनांना दिली ओळखउत्तर प्रदेशने निर्यात प्रोत्साहनासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केलेले हे पहिले राज्य असल्याचे गोयल म्हणाले. २०१८ मध्ये सुरू झालेली ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ (ODOP) योजना आता देशातील ७५० हून अधिक जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचली आहे आणि १,२०० पेक्षा जास्त उत्पादनांना जागतिक ओळख मिळवून दिली आहे. याच यशामुळे, जिथे पूर्वी दरवर्षी ४००-५०० युनिट्स सुरू होत असत, तिथे आता ३,००० हून अधिक नवीन युनिट्स सुरू होत आहेत.‘मेड इन इंडिया’चा संकल्पगोयल म्हणाले की, “स्वदेशी वस्तूंचा वापर आपण सर्वांनी करावा. स्वदेशी म्हणजे भारताच्या मातीत तयार झालेली आणि भारतीय श्रमाने घडवलेली वस्तू. कंपनी परदेशी असू शकते, गुंतवणूक परदेशातून येऊ शकते, पण उत्पादन भारतात झाले पाहिजे आणि रोजगार भारतीयांना मिळाला पाहिजे.”त्यांनी सर्वांना आवाहन केले की, स्वदेशी वस्तूंचा वापर करूया, ODOP ला प्रोत्साहन देऊया आणि २०४७ पर्यंत विकसित भारत घडवण्यासाठी योगदान देऊया..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.