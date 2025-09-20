UPITS 2025 : रशियासोबत व्यापाराचे नवे दरवाजे खुले होणार; योगींच्या नेतृत्वाखाली रशिया-भारत बिझनेस डायलॉग या तारखेपासून सुरू

India-Russia Trade Opportunities Under Yogi Adityanath’s Leadership मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्याच्या विकासासाठी परदेशातील बाजारपेठेपर्यंत पोहोचले आहेत. उत्तर प्रदेश हे राज्य पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आणि सहकार्याचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या दूरदर्शी धोरणांमुळे आणि गुंतवणूकदार–अनुकूल वातावरणामुळे राज्याने जागतिक स्तरावर वेगाने आपली ओळख निर्माण केली आहे. .Atul Save: राज्यातील आश्रमशाळांत सौरऊर्जा प्रकल्प; अतुल सावे : विजेची समस्या कायमस्वरूपी दूर होणार.‘रशिया–इंडिया बिझनेस डायलॉग’याच पार्श्वभूमीवर आगामी ‘रशिया–इंडिया बिझनेस डायलॉग’ चे आयोजन 26 सप्टेंबर 2025 रोजी यूपी इंटरनॅशनल ट्रेड शो (UPITS 2025) दरम्यान ग्रेटर नोएडा येथील इंडिया एक्स्पोझिशन मार्टमध्ये होणार आहे. सकाळी 11 ते दुपारी 2 या वेळेत होणाऱ्या या संवादामध्ये रशिया सहभागी देश म्हणून उपस्थित राहणार आहे, ज्यामुळे उत्तर प्रदेश आणि भारतासाठी नवीन व्यावसायिक संधींचे दरवाजे उघडतील.योगी सरकारने राज्यात पारदर्शक धोरणे राबवली आहेत. ‘ईज ऑफ डूइंग बिझनेस’ सुधारणा आणि मजबूत पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर सातत्याने लक्ष केंद्रित केले आहे. याचाच परिणाम म्हणजे आज उत्तर प्रदेशात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कार्यक्रम आयोजित होत आहेत. .Premium| India-US Trade Tensions: अमेरिकेच्या नव्या धोरणांमुळे भारताची अर्थव्यवस्था आणि 'मेक इन इंडिया'ला धोका?.यांचाही असे सहभागरशिया–इंडिया बिझनेस डायलॉगमध्ये भारत आणि रशियाचे अग्रगण्य उद्योगपती, आर्थिक संस्था, विमा कंपन्या, शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रतिनिधी तसेच दोन्ही देशांचे धोरणकर्ते सहभागी होतील. ज्यांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल. .हा आहे कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देशया कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश म्हणजे दोन्ही देशांमध्ये व्यापारी आणि आर्थिक सहकार्याला नवीन उंचीवर नेणे हा आहे. बँकिंग, गुंतवणूक, विमा, शिक्षण आणि सामान्य व्यापार अशा क्षेत्रांवर विशेष चर्चा होईल. तांत्रिक सहकार्य, कौशल्यविकास आणि संयुक्त उपक्रमांवर देखील विचार विनिमय होईल. तज्ज्ञांचे मत आहे की या भागीदारीमुळे रोजगाराच्या आणि विकासाच्या संधी वाढतील आणि राज्यातील उद्योगांना बळकटी मिळेल. .Premium|online gaming act 2025: डिजिटल जुगारबंदी; ऑनलाइन गेमिंगच्या आव्हानावर केंद्र सरकारचे नियमन.या कार्यक्रमामुळे भारत आणि रशियामधील आर्थिक संबंधांना नवीन गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेश एक जागतिक गुंतवणूक केंद्र (Global Investment Hub) म्हणून आपली भूमिका अधिक दृढ करेल. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा उद्देश आहे की राज्य गुंतवणूकदारांची पहिली पसंती बनावे आणि हा संवाद त्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल ठरेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.