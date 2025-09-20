देश

UPITS 2025 : रशियासोबत व्यापाराचे नवे दरवाजे खुले होणार; योगींच्या नेतृत्वाखाली रशिया-भारत बिझनेस डायलॉग या तारखेपासून सुरू

उत्तर प्रदेश हे राज्य पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आणि सहकार्याचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्याच्या विकासासाठी परदेशातील बाजारपेठेपर्यंत पोहोचले आहेत. उत्तर प्रदेश हे राज्य पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आणि सहकार्याचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या दूरदर्शी धोरणांमुळे आणि गुंतवणूकदार–अनुकूल वातावरणामुळे राज्याने जागतिक स्तरावर वेगाने आपली ओळख निर्माण केली आहे.

