नवी दिल्ली : संघ लोकसेवा आयोगाच्या अर्थात युपीएससीच्या नागरी सेवा परीक्षेचा अंतिम निकाल मंगळवारी जाहीर झाला. या परीक्षेत ९३३ उमेदवार पात्र ठरले असून पहिल्या चार स्थानांवर मुलींनी बाजी मारली आहे. या सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करुन अभिनंदन केलं आहे. तसेच त्यांना शुभेच्छा देताना खास संदेशही पंतप्रधानांनी दिला आहे. (UPSC Result wishes from PM Modi to successful candidates Special message given)

PM मोदींनी ट्विटमध्ये म्हटलं, युपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या तरुणांचं अभिनंदन. त्यांच्या पुढील यशस्वी आणि समाधानकारक भविष्यासाठी माझ्या शुभेच्छा. देशाची सेवा करणं तसेच लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचा हा एक खूपच चांगला आणि रोमांचकारी काळ आहे. (Latest Marathi News)

दरम्यान, युपीएससीच्या परीक्षेत ऑल इंडिया रँकमध्ये पहिल्या चार स्थानावर महिलाच आहेत. यांपैकी इशिता किशोर हीनं पहिली रँक मिळवली आहे. तर महाराष्ट्रातून ठाण्याच्या डॉ. कश्मीरा संखे या पहिल्या आल्या आहेत. संखे यांचा ऑल इंडिया रँक २५ आहे.

यंदाच्या परीक्षेतही मुलींनी आपला दबदबा कायम राखला असून यातील अनेक उत्तीर्ण उमेदवारांनी कुठल्या प्रकारचा खासगी क्लास न करता घरीच अभ्यास करुन घवघवीत यश मिळवलं आहे. त्यामुळं या कठीण परिस्थितीचा सामना करत यश मिळवलेल्या उमेदवारांच्या चेहऱ्यावर मोठं समाधान दिसतं आहे.