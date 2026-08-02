तिघांच्या मैत्रीची गोष्ट! ऑनलाइन चर्चेतून अभ्यास, क्रॅक केली UPSC; बनले IAS-IPS आणि IRS

फ्रेंडशिप डे निमित्त आज मित्रांना शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. या निमित्तानेच एका अशा मैत्रीची गोष्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय. टेलिग्रामच्या एका स्टडी ग्रुपवरून सुरू झालेली मैत्री आज ३ मोठ्या अधिकाऱ्यांच्या यशाची कहाणी बनलीय. युपीएससी सिव्हील सेवा परीक्षा २०२३मध्ये तिन्ही मित्रांचं स्वप्न एकाच वेळी पूर्ण झालं. ३ वेगवेगळी शहरं पण त्यांची जिद्द, कष्ट आणि ध्येय एकच होतं..युपीएससीची तयारी करणं हे कठीण मानलं जातं. पण सिद्धार्थ, चंद्रप्रभा आणि खुशहाली यांच्या मैत्रीने हा प्रवास सोपा बनवला. वेगवेगळ्या शहरात राहूनही तिघे रात्री १० वाजता ऑनलाइन कॉल करायचे. दिवसभराच्या अभ्यासाची चर्चा, मॉक इंटरव्ह्यू आणि चुकांमध्ये सुधारणा त्यांचा दररोजच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला होता. एकमेकांना प्रोत्साहन देता देता मैत्री घट्ट बनली आणि तिघांनी एकत्रच यशाला गवसणी घातली..मला दुसरं आयुष्य मिळालं, माफ केलं ही खूप मोठी गोष्ट; PM मोदींनी माफ करताच विद्यार्थीनीचा नवा VIDEO.वाराणसीच्या सिद्धार्थ श्रीवास्तव यांनी आयआयटी बीएचयूमधून इंजिनिअरिंग केलं. त्यानंतर नोकरीही लागली होती पण सोडून दिली. युपीएससीच्या सहाव्या प्रयत्नात ११८वी रँक मिळवून ते आयपीएस झाले. तर महाराष्ट्रातल्या चंद्रप्रभा शर्मा यांनी अमेरिकेतून मास्टर्स पूर्ण करून भारतात परतल्या. त्यांनीही सहाव्या प्रयत्नात २८९वी रँक मिळवत आयआरएस बनल्या. तर तिसरी मैत्रीण खुशाहाली सोलंकी यांनीही युपीएससीत यश मिळवलं..राजस्थानच्या बीकानेरच्या असणाऱ्या खुशहाली एनआयटी सूरतमधून शिक्षण पूर्ण केलं होतं. त्यांच्याकडे आयआयटी बॉम्बेमधून शिकण्याची संधी होती. पण युपीएससी करण्याचा निर्णय घेला. सुरुवातीच्या दोन प्रयत्नात अपयश मिळाल्यानंतर त्यांनी अभ्यास सोडला नाही. मित्रांसोबत पुन्हा नव्याने सुरुवात केली. तिसऱ्या प्रयत्नात त्यांनी ६१ वी रँक मिळवली आणि आयएएस बनल्या..युपीएससी परीक्षेसाठी अनेक तास अभ्यास, अपयशामुळे येणारं नैराश्य, मानसिक तणाव या सगळ्यांवर तिघांच्या मैत्रीचं औषध रामबाण उपाय ठरलं. चिकाटीला मैत्रीची साथ मिळाली आणि तिघांनीही युपीएससीत मोठं यश मिळवलं. आज मैत्री दिनाच्या निमित्ताने युपीएससी क्रॅक करणाऱ्या तीन मित्रांची ही स्टोरी नक्कीच प्रेरणादायी ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.