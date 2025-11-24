Uranium In Breast Milk : बालपणच धोक्यात? स्तनदा मातांच्या दुधात आढळले युरेनिअम, बिहारमधील 'या' सहा जिल्ह्यांत धक्कादायक बाब समोर

Summaryयुरेनियम शरीरात गेल्यास कर्करोग, मेंदू व वाढीशी संबंधित समस्या निर्माण होऊ शकतात.भूजल, औद्योगिक प्रदूषण व रासायनिक खतांचा दीर्घ वापर ही संभाव्य कारणे मानली जात आहेत.धोका असला तरीही डॉक्टरांनी स्तनपान थांबवू नये असे स्पष्ट केले आहे..बाळाच्या विकासासाठी योग्य प्रमाणात पोषक तत्वे पुरवणारे आईचे दूध हे सर्वोत्तम अन्न मानले जाते.पण बिहारच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये केलेल्या एका अभ्यासामुळे चिंता निर्माण झाली आहे. या जिल्ह्यातीलन स्ननदा मांताच्या दुधामध्ये युरेनियमचे प्रमाण आढळले आहे. पाटण्यातील महावीर कर्करोग संस्थेने एक महत्त्वपूर्ण अभ्यास केला, ज्यामध्ये दिल्लीतील एम्सच्या शास्त्रज्ञांचाही समावेश होता. . पण कोणत्याही देशाने किंवा संस्थेने अद्याप आईच्या दुधात युरेनियमची सुरक्षित मर्यादा स्थापित केलेली नाही. सरासरी पातळी खगरियामध्ये सर्वाधिक, नालंदामध्ये सर्वात कमी आणि कटिहारमधील नमुन्यात सर्वाधिक होती. अहवालात असे दिसून आले आहे की हे युरेनियम अंदाजे ७०% मुलांसाठी आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते..एम्सचे डॉक्टर अशोक शर्मा यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, युरेनियम कुठून येत आहे हे अद्याप माहित नाही. भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग तपास करत आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की जर युरेनियम अन्न आणि पेयांमध्ये मधून शरीरात जात असेल तर तो कर्करोग, मेंदूच्या समस्या निर्माण करू शकतो आणि मुलांच्या वाढीवर परिणाम होऊ शकतो. बिहारमधील पाण्यात आणि मातीत आर्सेनिक, शिसे आणि पारा यासारखे विषारी घटक आधीच आढळत आहेत..प्रदूषण थेट बालकांपर्यंत त्यांनी असेही म्हटले आहे की भूजलावर, कारखान्यांमधून येणाऱ्या सांडपाण्यावर आणि रासायनिक खतांचा दीर्घकालीन वापर यावर जास्त अवलंबून राहिल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. आईच्या दुधात युरेनियमची असणे हे दर्शवते की प्रदूषण थेट बालकांपर्यंत पोहोचले आहे. तज्ञांनी सांगितले की बालकांना सर्वात जास्त धोका असतो कारण त्यांचे शरीर विकसित होत असते. ते धातू लवकर शोषून घेतात आणि कमी वजनामुळे ते अधिक असुरक्षित बनतात..यामुळे किडनीचे नुकसान, मेंदूच्या समस्या, विकासात विलंब आणि भविष्यात कर्करोगाचा धोका वाढू शकतो. पण डॉक्टरांनी असाही भर दिला की स्तनपान बंद करू नये, कारण ते बाळासाठी सर्वोत्तम आणि सर्वात आवश्यक पोषण आहे. त्यांनी सरकार आणि एजन्सींना त्वरित पाण्याची चाचणी, प्रदूषण देखरेख आणि आरोग्य सुरक्षा उपाय सुरू करण्याचे आवाहन केले. .FAQs 1. आईच्या दुधात युरेनियम कसे गेले? भूजल, दूषित पाणी, प्रदूषित अन्न आणि रासायनिक खतांच्या वापरामुळे शरीरात गेलेले युरेनियम दुधामध्ये जाऊ शकते.2. युरेनियम बाळांसाठी किती धोकादायक आहे? युरेनियममुळे बाळांमध्ये मूत्रपिंडाचे नुकसान, मेंदूच्या समस्या, विकासात अडथळे आणि भविष्यात कर्करोगाचा धोका वाढू शकतो.3. या अभ्यासात सर्वाधिक प्रभावित जिल्हे कोणते आहेत?खगरिया, कटिहार, नालंदा आणि बिहारमधील इतर तीन जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण वेगवेगळ्या पातळीवर आढळले.4. युरेनियमची सुरक्षित मर्यादा ठरलेली आहे का?नाही, कोणत्याही देशाने किंवा संस्थेने अद्याप आईच्या दुधातील युरेनियमची सुरक्षित मर्यादा निश्चित केलेली नाही.5. मग मातांनी स्तनपान बंद करावे का?नाही. तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे की स्तनपान बंद करू नये कारण ते बाळासाठी सर्वोत्तम पोषण आहे.6. या समस्येवर सरकारने काय करावे?पाण्याची चाचणी, प्रदूषण नियंत्रण, जनजागृती आणि प्रभावित भागात आरोग्य तपासण्या तातडीने सुरू करायला हव्यात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.