युरियाचा तुटवडा, आंदोलन करणाऱ्या तरुण शेतकऱ्याला पोलिसांची थर्ड डिग्री; २५ मिनिटं बेशुद्ध होईपर्यंत मारहाण

युरियाचा तुटवडा असल्यानं आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्याला पोलिसांनी ताब्यात घेऊन थर्ड डिग्री देत छळ केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तेलंगनातील नालगोंडा जिल्ह्यात पोलिसांच्या या कृत्यामुळे संताप व्यक्त केला जात आहे. पीडित शेतकऱ्याचं नाव धनवत साई सिद्धू असं असून तो दरमचर्ला मंडलमधील कोठापेठ इथं राहतो. .रिपोर्टनुसार, सिद्धू आणि इतर शेतकरी युरियाच्या पुरवठा व्हावा या मागणीसाठी आंदोलन करत होते. युरियाच्या तुटवड्यामुळे त्यांच्या भागात शेतीवर मोठा परिणाम होत आहे. पीकाच्या उत्पादन कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. पोलिसांनी आंदोलनावेळी सिद्धूसह इतरांना ताब्यात घेतलं. त्याला पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं. एक पोलीस उप निरीक्षक आणि तीन हवालदार यांनी सिद्धूला तब्बल २५ मिनिटं बेल्ट आणि काठ्यांनी बेदम मारहाण केली..Swami Chaitanyananda: पंधरा मुलींचा विनयभंग; स्वामी चैतन्यानंद फरार, आश्रमात व्हायचे काळे कारनामे.सिद्धूने आरोप केला की, त्याला जातीवाचक शिवीगाळ करण्यात आली. पोलिसांनी इतकी बेदम मारहाण केली की यामुळे तो बेशुद्ध पडला होता. जेव्हा शुद्धीत आला तेव्हाही पोलीस त्याला मारहाण करीत होते. मी खाली पडलो तरी ते मला मारत राहिले असं सिद्धूने म्हटलंय..पीडित शेतकऱ्याने असाही आरोप केला की पोलिसांनी धमकी दिली. मारहाणीमुळे नीट चालता येत नव्हतं पण ते नीट चाल म्हणत होते. हॉस्पिटल किंवा न्यायालयात कुणाला काही सांगितलंस तर जामीनसुद्धा मिळणार नाही. इतर कोणाला सांगितलंस तर आणखी वाईट हाल करू अशी धमकी दिल्याचा आरोप सिद्धूने केलाय..दरम्यान, या घटनेनंतर पीडित शेतकऱ्यानं कुटुंबीयांना याची माहिती दिली. या प्रकरणी तक्रार दाखल करण्याची आणि तात्काळ वैद्यकीय तपासणीची मागणी केली जात आहे. पोलिसांकडून यावर अद्याप काही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. शेतकऱ्यांमध्ये युरियाच्या तुटवड्यामुळे संतापाची लाट आहे. त्यातच तरुण शेतकऱ्याला झालेल्या मारहाणीच्या घटनेमुळे वातावरण तणावपूर्ण बनलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.