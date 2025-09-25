देश

युरियाचा तुटवडा, आंदोलन करणाऱ्या तरुण शेतकऱ्याला पोलिसांची थर्ड डिग्री; २५ मिनिटं बेशुद्ध होईपर्यंत मारहाण

Crime News : युरियाचा तुटवडा असल्यानं शेतीवर परिणाम होण्याची शक्यतेमुळे शेतकरी आंदोलन करत होते. यावेळी पोलिसांनी तरुण शेतकऱ्याला ताब्यात घेत पोलीस ठाण्यात बेशुद्ध होईपर्यंत मारहाण केल्याचा प्रकार समोर आलाय.
Urea Shortage Farmer Beaten Unconscious by Police During Protest Shocking Case

युरियाचा तुटवडा असल्यानं आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्याला पोलिसांनी ताब्यात घेऊन थर्ड डिग्री देत छळ केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तेलंगनातील नालगोंडा जिल्ह्यात पोलिसांच्या या कृत्यामुळे संताप व्यक्त केला जात आहे. पीडित शेतकऱ्याचं नाव धनवत साई सिद्धू असं असून तो दरमचर्ला मंडलमधील कोठापेठ इथं राहतो.

