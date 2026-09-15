US Student Visa Update: भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चार वर्षांच्या व्हिसा नियमांना स्थगिती

US student visa court stay: अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आणि एक्सचेंज व्हिजिटर्सच्या अमेरिकेतील वास्तव्याची मुदत चार वर्षांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या प्रस्तावाला अमेरिकन न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. .फेडरल न्यायाधीशांच्या या निर्णयामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांनाही तातडीने मोठा दिलासा मिळाला आहे. बोस्टनच्या यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचे न्यायाधीश एफ. डेनिस सेलर यांनी होमलँड सिक्युरिटी विभागाला हा नियम लागू करण्यापासून रोखले आहे. विशेष बाब म्हणजे, हा नियम अंमलात येण्याच्या अवघ्या एक दिवस आधी न्यायालयाने हा स्थगिती आदेश जारी केला..या प्रस्तावित नियमानुसार एफ-1 विद्यार्थी आणि जे-1 एक्सचेंज व्हिजिटर्ससाठी चार वर्षांची सामान्य मर्यादा निश्चित केली जाणार होती, तर परदेशी पत्रकारांच्या वास्तव्याची मुदतही बहुतांश प्रकरणांमध्ये २४० दिवसांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव होता. अमेरिकेत बहुतांश परदेशी विद्यार्थी एफ-१ व्हिसावर शिक्षण घेण्यासाठी जातात..Markandeya Parvat Yatra Ban : मार्कंडेय गडावर ऋषीपंचमी यात्रेला यंदाही 'ब्रेक'; भाविकांना केवळ पहिल्या पायरीपर्यंतच प्रवेश, प्रशासनाचा निष्काळजीपणा?.आतापर्यंत अशा विद्यार्थ्यांसाठी 'ड्युरेशन ऑफ स्टेटस' नावाची व्यवस्था लागू आहे. याचा अर्थ विद्यार्थ्याला चार किंवा पाच वर्षांची कोणतीही एक निश्चित मुदत देऊन अमेरिकेत राहण्यास सांगितले जात नाही; जोपर्यंत विद्यार्थी वैध एफ-१ स्टेटसमध्ये असतो आणि नियमांनुसार त्याचे अधिकृत शैक्षणिक कामकाज चालू ठेवतो, तोपर्यंत त्याचे वास्तव्य त्या स्टेटसशी जोडलेले असते..ट्रम्प प्रशासनाला हीच व्यवस्था बदलायची होती आणि त्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना कमाल चार वर्षांचा प्रवेश दिला जाणार होता. चार वर्षांपेक्षा जास्त काळ लागल्यास मुदतवाढीसाठी वेगळा अर्ज करावा लागला असता, ज्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांची चिंता वाढली होती. चार वर्षांची मर्यादा पदवी किंवा काही पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी पुरेशी वाटत असली, तरी प्रत्येक अभ्यासक्रमाचा कालावधी सारखा नसतो.विशेषतः पीएचडी आणि संशोधन आधारित अभ्यासक्रमांना चार वर्षांपेक्षा जास्त वेळ लागतो. लॅबचे काम, रिसर्चमधील अडचणी, प्रबंध पूर्ण करणे किंवा वैद्यकीय-वैज्ञानिक प्रकल्पांची मुदत वाढणे यामुळे वेळ वाढू शकतो. प्रस्तावित नियमामुळे चार वर्षांनंतर तिथे राहण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त कागदपत्रे, वाढीव शुल्क आणि मोठ्या अनिश्चिततेचा सामना करावा लागला असता..कोकणात मध्यरात्री बाप्पाची ‘चोरी’ होते? दारात गणपती ठेवून फटाके फोडण्यामागचं कारण ऐकून व्हाल भावूक!.न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे चार वर्षांची ही मर्यादा सध्या लागू होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी सध्याच्या 'ड्युरेशन ऑफ स्टेटस' व्यवस्थेनुसारच अमेरिकेत राहू शकतात. त्यामुळे केवळ अभ्यासक्रम चार वर्षांपेक्षा मोठा असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अचानक अमेरिका सोडावी लागणार नाही किंवा चार वर्षांच्या मर्यादेत मुदतवाढ मागावी लागणार नाही. दीर्घकालीन पदवी आणि संशोधनात असणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना याचा थेट फायदा होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.