US Iran Talks: अमेरिकेच्या इराणसमोर पाच अटी; वाटाघाटींसाठी युरेनियम, अणुप्रकल्पाच्या मुद्द्यांवर भर..

वॉशिंग्टन: अमेरिका आणि इराणमधील सुरू असलेल्या वाटाघाटींदरम्यान अमेरिकेने इराणसमोर पाच प्रमुख अटी ठेवल्याचे वृत्त आहे. इराणच्या 'फार्स' वृत्तसंस्थेनुसार, अमेरिकेने यापूर्वी लादलेले निर्बंध आणि धोरणात्मक निर्णयामुळे झालेल्या नुकसानीची कोणतीही भरपाई देण्यास नकार दिला आहे. या व्यतिरिक्त इराणने आपले ४०० किलो समृद्ध युरेनियम अमेरिकेच्या स्वाधीन करावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. इराणने केवळ एकच अणुप्रकल्प कार्यान्वित ठेवावा, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे; तसेच इराणची परदेशात गोठवलेली २५ टक्के मालमत्ताही मुक्त करण्यास अमेरिकेने नकार दिल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे. विविध आघाड्यांवरील संघर्ष थांबवणे हे वाटाघाटी सुरू ठेवण्यावर आणि त्या पूर्ण करण्यावर अवलंबून असल्याचे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. 'वायनेट न्यूज'च्या मते, इराणने या अटी मान्य केल्या तरी अमेरिका आणि इस्राईलकडून आक्रमणाचा धोका कायम राहणार आहे. दरम्यान, अमेरिकेने इराणच्या प्रस्तावावर कोणताही ठोस प्रतिसाद दिला नसल्याचे इराणच्या प्रसारमाध्यमांनी रविवारी म्हटले..'मेहर' वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेला युद्धात जे साध्य करता आले नाही, ते आता वाटाघाटीतून मिळवायचे आहे, ज्यामुळे चर्चेत अडथळा निर्माण होऊ शकतो. इराणनेही चर्चेसाठी पाच अटी ठेवल्या आहेत. यामध्ये लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील युद्ध थांबवणे, इराणवरील निर्बंध उठवणे आणि गोठवलेला निधी परत करणे यांचा समावेश आहे. तसेच, युद्धातील नुकसानीची भरपाई आणि जागतिक तेल वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या 'होर्मुझ'च्या सामुद्रधुनीवर इराणच्या सार्वभौमत्वाला मान्यता देण्याची मागणी करण्यात आली आहे..इराणच्या सशस्त्र दलाच्या प्रवक्त्यांनी अमेरिकेला इशारा दिला असून, पुन्हा लष्करी हल्ले केल्यास त्याला अधिक तीव्र प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे म्हटले आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बकाई यांनी अमेरिकेवर लष्करी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी मुत्सद्देगिरीचा वापर केल्याचा आरोप केला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचा १४ कलमी शांतता प्रस्ताव नुकताच फेटाळला आहे..अमेरिकेच्या अटीनुकसानभरपाई देणार नाही.इराणने ४०० किलो युरेनियम अमेरिकेच्या स्वाधीन करावे.एकच अणुप्रकल्प सुरू ठेवावा.इराणची परदेशातील मालमत्ता मुक्त होणार नाहीअटी पूर्ण केल्यास संघर्ष थांबवणार.इराणच्या अटीसर्व आघाड्यांवरील युद्ध थांबवावे.इराणवरील निर्बंध उठवावे.अमेरिकेने गोठवलेला निधी परत करण्यात यावा.नुकसानीची भरपाई द्यावी.'होर्मुझ'साठी इराणच्या सार्वभौमत्वाला मान्यता देणे.