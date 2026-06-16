गॅस अन् तेल कधी स्वस्त होईल? अमेरिका-इराण युद्ध संपायला किती वेळ लागेल?

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आता अंतिम टप्प्यात आला असून, दोन्ही देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. मात्र अधिकृत करार अद्याप प्रलंबित आहे. पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने दोन्ही पक्ष १९ जून रोजी स्वित्झर्लंडमधील जिनेव्हा येथे करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या तयारीत आहेत. युद्ध समाप्तीच्या दिशेने प्रगती होत असल्याने, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल आणि गॅसच्या किमती कधी कमी होणार याबाबत चर्चेला वेग आला आहे..अजून किती वेळ?करार झाल्यानंतरही तेल आणि नैसर्गिक गॅसच्या उच्च किमतींमधून तात्काळ दिलासा मिळणार नाही, असे ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. बाजारपूर्ती पूर्णपणे सामान्य स्थितीत येण्यासाठी अनेक महिने लागू शकतात. एका रात्रीत हे संकट संपणार नाही, असे स्पष्ट करताना तज्ज्ञांनी यामागील विविध कारणांवर प्रकाश टाकला आहे.युद्धामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून पर्शियन आखातात कच्च्या तेलाने भरलेली अनेक जहाजे अडकून पडली आहेत. प्रथम या अडकलेल्या जहाजांना मुक्त करण्यात येईल आणि त्यानंतरच नवीन टँकरना मार्ग मोकळा होईल. कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीतील अडथळे, शुद्धीकरण प्रक्रियेची मंद गती आणि सागरी मार्गाच्या सुरक्षिततेबाबत निर्माण झालेला अविश्वास ही मुख्य आव्हाने आहेत..मुख्य अडचणी काय?सुरक्षितता आणि विमा क्षेत्रातील चिंता हे प्रमुख कारण आहे. एस अँड पी ग्लोबल एनर्जीचे संशोधन प्रमुख डॅनियल इव्हान्स यांच्या मते, होर्मुझ सामुद्रधुनीचा मार्ग आता पूर्णतः सुरक्षित असल्याचे कंपन्या आणि विमा एजन्सींना विश्वासात घेण्यास वेळ लागेल.याशिवाय सागरी टँकरांची मंद गती ही देखील महत्त्वाची बाब आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून तेल वाहून नेणे, रिफायनरीमध्ये प्रक्रिया करणे आणि ते पेट्रोल पंपांपर्यंत पोहोचवणे या संपूर्ण साखळीला अनेक महिने जाऊ शकतात.युद्धकाळात साठवणुकीची जागा संपल्याने मध्य-पूर्वेतील अनेक देशांनी जमिनीवरील तेल उत्खनन पूर्णपणे थांबवले होते. हे काम पुन्हा सुरू करणे ही मंद आणि जटिल तांत्रिक प्रक्रिया आहे. या सर्व घटकांमुळे बाजार स्थिर होण्यास विलंब अपेक्षित आहे..EPF Insurance: PF खातेदारांना मिळतो तब्बल 7 लाखांचा मोफत विमा; अनेकांना याची माहितीच नाही; जाणून घ्या पात्रता आणि नियम.भारतात पुरवठा स्थिरकेंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने सोमवारी स्पष्ट केले की, देशात पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूचे पुरेसे साठे उपलब्ध आहेत. नागरिक आणि उद्योगांनी ऊर्जेचा जबाबदारीने वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी मोठ्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना किरकोळ इंधन पंपांवरून डिझेल खरेदी करण्याचे आवाहन केले. यामुळे मुख्य पंपांवरील ताण कमी होईल. शर्मा यांनी सांगितले की, पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा पुरवठा पूर्णपणे स्थिर आहे. तेल शुद्धीकरण कारखाने पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत आणि कच्च्या तेलाचा साठाही कायम राखण्यात आला आहे..डिझेलच्या वापरातील बदलांमुळे काही प्रमाणात ताण वाढला असला तरी पुरवठा व्यवस्था मजबूत आहे. सरकारने नागरिकांना शांत राहण्याचे आणि उपलब्ध संसाधनांचा विवेकपूर्ण वापर करण्याचे आवाहन केले आहे.एकूणच, अमेरिका-इराण युद्ध संपल्यानंतरही जागतिक ऊर्जा बाजार पूर्णपणे स्थिर होण्यास वेळ लागणार असल्याचे चित्र आहे. भारताने मात्र आपल्या आंतरराष्ट्रीय साठ्यांमुळे घरगुती आणि औद्योगिक गरजा भागवण्यासाठी तयारी ठेवली आहे..India-Pakistan Petrol-Diesel: पाकिस्तानात सलग 5 वेळा पेट्रोल-डिझेल दरकपात, भारतात मात्र 4 वेळा दरवाढ; नेमकं कारण काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.