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गॅस अन् तेल कधी स्वस्त होईल? अमेरिका-इराण युद्ध संपायला किती वेळ लागेल?

Why Oil and Gas Prices May Stay High Even After the US-Iran Conflict Eases : अमेरिका-इराण युद्ध थांबण्याच्या उंबरठ्यावर; जिनेव्हा करारानंतरही पर्शियन आखातातील अडथळे
Why Oil Prices Won't Drop Overnight

Why Oil Prices Won't Drop Overnight

esakal

Sandip Kapde
Updated on

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आता अंतिम टप्प्यात आला असून, दोन्ही देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. मात्र अधिकृत करार अद्याप प्रलंबित आहे. पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने दोन्ही पक्ष १९ जून रोजी स्वित्झर्लंडमधील जिनेव्हा येथे करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या तयारीत आहेत. युद्ध समाप्तीच्या दिशेने प्रगती होत असल्याने, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल आणि गॅसच्या किमती कधी कमी होणार याबाबत चर्चेला वेग आला आहे.

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