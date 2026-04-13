LPG Crisis : एलपीजी संकटादरम्यान सरकारने आखली मोठी रणनीती, सामान्यांना दिलासा; गॅस सिलिंडर अन् PNG बाबत महत्त्वाची अपडेट समोर

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे.या दोन देशांची पाकिस्तानमध्ये झालेली शांतता चर्चा निष्फळ ठरली आहे, तर प्रत्युत्तरादाखल केल्या जाणाऱ्या हल्ल्यांचे सत्र अधिकच तीव्र झाले आहे. परिणामी, मध्यपूर्वेतील हा संघर्ष नजीकच्या काळात शमण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये अचानक मोठी वाढ झाली आहे, तर जगभरातील शेअर बाजार कोसळण्याच्या उंबरठ्यावर असल्याचे दिसून येत आहे..अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव वाढण्यास 'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी'बाबतचा तिढा प्रामुख्याने कारणीभूत ठरला आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या या सागरी तेल मार्गावर "नाकेबंदी" लादण्याची योजना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केली आहे; तर दुसरीकडे, इराणनेही तेलाच्या पुरवठ्याबाबत कडक इशारा दिला आहे. या परिस्थितीचा विचार करता, तेल आणि वायूच्या पुरवठ्याबाबतचे संकट पुन्हा एकदा गडद होताना दिसत आहे; तरीही, संभाव्य एलपीजी (LPG) संकटाबाबत भारत सरकार अत्यंत तत्पर असून, कोणत्याही परिस्थितीत गॅस तुटवडा निर्माण होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत..एलपीजीचा तुटवडा कमी करण्याचे प्रयत्न पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत आणि अखंडित राहील याची खात्री करण्यासाठी भारत आपली रणनीती सातत्याने राबवत आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, ५-किलो वजनाच्या लहान एलपीजी सिलिंडर्सचा पुरवठा वाढवण्यात आला आहे; त्याच वेळी, पीएनजी (PNG - पाईपद्वारे मिळणारा नैसर्गिक वायू) कनेक्शन्स मिळवून देण्याची प्रक्रियाही वेगवान करण्यात आली आहे..'पीटीआय'च्या (PTI) एका अहवालानुसार, देशात ५ किलो वजनाच्या लहान एलपीजी सिलिंडर्सचा पुरवठा वाढवण्यात आला आहे. हॉर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यास निर्माण होणाऱ्या संकटामुळे एलपीजी वितरणात व्यत्यय येण्याची जी शक्यता निर्माण झाली आहे, तिचा धोका कमी करणे हा यामागील उद्देश आहे.एका अधिकृत निवेदनानुसार, २३ मार्चपासून आतापर्यंत ५-किलो वजनाच्या १३ लाखांहून अधिक एलपीजी सिलिंडर्सची विक्री झाली आहे..शिवाय, या सिलिंडर्सच्या दैनंदिन विक्रीचा आकडा आता १,००,००० (एक लाख) च्या टप्प्यालाही ओलांडून गेला आहे. या विक्रीत झालेली ही वाढ प्रामुख्याने सरकारच्या एका सुनियोजित प्रयत्नामुळे शक्य झाली आहे; स्थलांतरित कामगार आणि अल्प-उत्पन्न गटातील ग्राहकांना या सिलिंडर्सचा लाभ जलदगतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने हे विशेष प्रयत्न केले आहेत. .पीएनजी कनेक्शनचा विस्तार वेगाने सुरू सरकार केवळ एलपीजीचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यातच सक्रिय नाही, तर त्यांनी 'पाईपद्वारे मिळणाऱ्या नैसर्गिक वायू'च्या (PNG) जोडण्यांच्या विस्तारालाही गती दिली आहे. मार्च महिन्यापासून आतापर्यंत ४,२४,००० हून अधिक नवीन पीएनजी कनेक्शन्स कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. या नवीन कनेक्शनच्या समावेशामुळे, ३०,००० हून अधिक ग्राहकांनी पीएनजी कनेक्शन मिळताच आपल्याकडील पूर्वीच्या LPG कनेक्शन परत केली आहेत..तेल आणि LPG संकट अधिक तीव्र होण्याची शक्यता!भारतात, एलपीजी आणि तेलाचा पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी सरकार सातत्याने उपाययोजना करत आहे. पण दुसरीकडे—मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे अधिकच चिघळलेले तेल आणि गॅस संकट नजीकच्या काळात निवळण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. किंबहुना, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील राजनैतिक चर्चा सध्या ठप्प झाली आहे.. पाकिस्तानात दोन्ही देशांची शांतता चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सागरी मार्ग आणि मोक्याच्या अरुंद जलमार्गांची नाकेबंदी करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत; तर दुसरीकडे, इराणही माघार घेण्याच्या मनस्थितीत असल्याचे दिसत नाही. परिणामी, 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी'पूर्णपणे खुली राहण्याची शक्यता धूसर वाटत आहे. जर ही परिस्थिती अशीच कायम राहिली, तर एलपीजी संकट आणखीनच गडद होऊ शकते.तरीही या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी भारत पूर्णपणे सज्ज आहे.