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Gold Price Forecast : अमेरिका-इराण संघर्षाचा सोन्या-चांदीवर परिणाम; सोन्याच्या दरावर दबाव कायम, भाव आणखी वाढणार?

Geopolitical Tensions Gold Price : अमेरिका-इराण संघर्षाचा परिणाम सोन्या-चांदीच्या बाजारावर होत आहे. सोन्याच्या दरावर दबाव कायम असून आगामी काळात भाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
Gold silver Price Forecast this week

Gold silver Price Forecast this week

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gold Silver Price Forecast : भारतीय बाजारात गेल्या आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या दरात चढ उतार पहायला मिळाली. मागच्या काही दिवसांपासून १० ग्रॅम सोन्याचा दर १ लाख ४० च्या आसपास आला होता तोच दर आठवड्याच्या शेवटी बाजार बंद होताना दिड लाखांवर गेला आहे. दरम्यान आठवड्याभरात सोन्याच्या दरात तब्बल ८ ते १० हजारांची वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर एमसीएक्सवरील चांदीच्या दरातही तेजी होऊन भाव २ लाख ३३ हजार रुपयांच्या खाली बंद झाला. भौतिक बाजारात सोन्याचा भाव सध्या १० ग्रॅममागे सुमारे १ लाख ५० हजार रुपयांच्या दरम्यान आहे. तर एक किलो चांदीचा भाव सुमारे २ लाख ३५ हजार रुपयांच्या आसपास आहे.

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