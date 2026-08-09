Gold Price Forecast : अमेरिका-इराण संघर्षाचा सोन्या-चांदीवर परिणाम; सोन्याच्या दरावर दबाव कायम, भाव आणखी वाढणार?

Gold Silver Price Forecast : भारतीय बाजारात गेल्या आठवड्यात सोने आणि चांदीच्या दरात चढ उतार पहायला मिळाली. मागच्या काही दिवसांपासून १० ग्रॅम सोन्याचा दर १ लाख ४० च्या आसपास आला होता तोच दर आठवड्याच्या शेवटी बाजार बंद होताना दिड लाखांवर गेला आहे. दरम्यान आठवड्याभरात सोन्याच्या दरात तब्बल ८ ते १० हजारांची वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर एमसीएक्सवरील चांदीच्या दरातही तेजी होऊन भाव २ लाख ३३ हजार रुपयांच्या खाली बंद झाला. भौतिक बाजारात सोन्याचा भाव सध्या १० ग्रॅममागे सुमारे १ लाख ५० हजार रुपयांच्या दरम्यान आहे. तर एक किलो चांदीचा भाव सुमारे २ लाख ३५ हजार रुपयांच्या आसपास आहे..जागतिक बाजारात सोन्याच्या दरात २ टक्क्यांची घसरणजागतिक बाजारातही सोन्याच्या दरावर दबाव दिसून आला. स्पॉट गोल्डच्या दरात सुमारे २ टक्क्यांची घसरण होऊन तो प्रति औंस ४,६८० डॉलरच्या खाली आला. त्यामुळे सोन्याच्या दरातील सलग चार दिवसांची तेजी थांबली. दुसरीकडे, स्पॉट सिल्व्हरचा भाव किरकोळ घसरणीसह प्रति औंस ७३ डॉलरच्या आसपास राहिला..कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी वाढदरम्यान, कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. शुक्रवारी कच्च्या तेलाच्या दरात तब्बल ११.४ टक्क्यांची वाढ झाली आणि तो प्रति बॅरल १११.५४ डॉलरवर बंद झाला. ब्रेंट क्रूडच्या दरातही जवळपास ८ टक्क्यांची वाढ झाली असून तो १०९ डॉलर प्रति बॅरलच्या वर पोहोचला.डॉलर मजबूत; व्याजदर आणखी काळ उच्च राहण्याची शक्यताअमेरिकेतील अपेक्षेपेक्षा मजबूत रोजगाराच्या आकडेवारीनंतर डॉलर निर्देशांक १०० अंकांच्या वर बंद झाला. त्यामुळे अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर आणखी काही काळ उच्च पातळीवर कायम ठेवण्याची शक्यता वाढली आहे. उच्च व्याजदर आणि मजबूत डॉलरचा दबाव सोने-चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंवर दिसून येतो..Gold Price Drop in May : मे महिन्यात सोने स्वस्त, लग्नसराईत दिलासा!; ५ महिन्यात सोन्यात तब्बल ४० हजारांची घसरण.इराणवरील हल्ल्यामुळे महागाईची चिंता वाढलीट्रेडिंग इकॉनॉमिक्सच्या माहितीनुसार, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवरील हल्ले अधिक तीव्र करण्याचे संकेत दिल्यानंतर डॉलर आणि कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ झाली. ट्रम्प यांनी अमेरिकेने लष्करी उद्दिष्टे जवळपास साध्य केल्याचे सांगितले असले, तरी संघर्ष लवकर संपण्याचे संकेत दिले नाहीत.इराणमधील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याच्या शक्यतेमुळे जागतिक बाजारात महागाई वाढण्याची चिंता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील व्याजदर दीर्घकाळ उच्च राहण्याच्या अपेक्षा बळावल्या असून त्याचा परिणाम सोने आणि चांदीच्या दरावर झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.