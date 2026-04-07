इराणमध्ये घुसून अमेरिकेच्या SEALने पायलटला सुखरुप परत आणलं; भारताकडेही आहे MARCOS, पाकिस्तानला कळणारही नाही की...

इराण आणि अमेरिका यांच्यात युद्ध सुर असून ते थांबण्याची चिन्हे अद्याप दिसत नाहीत. अमेरिकेच्या एका पायलटला इराणमधून सुखरुप बाहेर काढण्यात आलं. यासाठी अमेरिकेनं खास त्यांच्या नौदलाचं SEAL पथक इराणमध्ये पाठवलं होतं. जगातलं हे सर्वात धोकादायक असं स्पेशल फोर्स मानलं जातं. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितलं की, एक बेपत्ता झालेल्या अमेरिकेच्या क्रू मेंबरला अमेरिकन फोर्सनं वाचवलंय. आम्ही त्याला शोधलं. माझ्या सहकाऱ्यांनी गेल्या काही तासात अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात धाडसी अशी शोध मोहीम आणि बचाव कार्य राबवलं. आमच्या एका कर्नल असलेल्या अधिकाऱ्याला वाचवलं..अमेरिकेच्या या मोहिमेनंतर आता भारतात २०१९मध्ये बालाकोट एअरस्ट्राइकनंतर भारतीय हवाई दलाचे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान यांना पाकिस्तानच्या ताब्यातून सोडवल्याची चर्चा पुन्हा होत आहे. भारताने केवळ रणनितीक चर्चेच्या जोरावर पाकिस्तानला गुडघे टेकायला लावत ही सुटका करायला लावली होती. जर पाकिस्तानने अभिनंदन यांच्या सुटकेला नकार दिला असता तर काय? भारताने कोणत्या स्पेशल फोर्सला पाठवून अभिनंदन वर्धमान यांची सुटका केली असती? अमेरिकेच्या सीलसारखीच धोकादायक असलेली आणि ताकदवान असे स्पेशल फोर्स भारताकडे आहे. भारताच्या मार्कोसने एखादी मोहीम राबवली तर पाकिस्तानला कळणारही नाही की कुणी, कधी काय केलं..९ पोलिसांना फाशीची शिक्षा सुनावलेलं प्रकरण काय होतं? कोर्टाने का म्हटलं 'दुर्मिळातील दुर्मिळ घटना'?.इराणच्या जाग्रोस पर्वतात २४ तासांपेक्षा जास्त काळ लपून बसलेल्या अमेरिकन पायलटला वाचवण्यासाठी सील टीम ६ ने रात्रीच्या अंधारात मोहीम राबवली. यावेळी दोन MC-130j कमांडे II एअर क्राफ्ट आणि MH-6 लिटल बर्ड हेलिकॉप्टरचा वापर केला. या मोहिमेत अमेरिकेची दोन विमानंही बिघडली. त्या विमानांना इराणच्या हद्दीतच नष्टही केलं गेलं. त्यानंतर SEAL कमांडोंनी पायलटला सुखरुप कुवैतमध्ये पोहोचवलं. ट्रम्प यांनी ही मोहिम अमेरिकेच्या इतिहासातली धाडसी मोहीम म्हटलंय..२०१९मध्ये बालाकोट हल्ल्यानंतर भारताचे विंग कमांडर अभिनंदन यांचं विमान पाकिस्तानमध्ये कोसळलं होतं. त्यानंतर पाकिस्तानने अभिनंदन यांना ताब्यात घेतलं होतं. भारताने रणनितीक दबाव टाकत पाकिस्तानला अभिनंदन यांची ६० तासात सुटका करायला भाग पाडलं होतं. जर पाकिस्तान त्यांच्या भूमिकेवर अडून राहिला असता तर भारताकडे लष्करी पर्याय तयार होता..संरक्षण तज्ज्ञ आणि माजी स्पेशल फोर्स अधिकाऱ्यांच्या मते भारताने अशावेळी सगळ्यात आधी MARCOSची ऑपरेशनसाठी निवड केली असती. MARCOS कमांडेंची सर्वात मोठी ताकद ही गुप्तता पाळून घुसखोरी करणं ही आहे. शत्रूच्या सीमेत कुणालाही कुणकुण न लागता ते घुसू शकतात. बराच काळ लपून राहू शकतात आणि योग्य वेळ येताच टार्गेट पूर्ण करू शकतात..MARCOS कमांडो रात्रीच्या अंधारात हेलिकॉप्टर किंवा पॅराशूटच्या सहाय्याने उतरू शकतात. त्यांच्याकडे सायलन्सर लावलेली शस्त्रे, अंधारात पाहता येईल अशी उपकरणे, सॅटेलाइट कम्युनिकेशन, हाय टेक शस्त्रे असतात. गरज पडल्याच जलमार्गे घुसण्याचीही तयारी असते..डेथ स्क्वाडभारतीय नौदलाच्या सर्वात धोकादायक स्पेशल फोर्स MARCOS म्हणजेच मरीन कमांडो फोर्सला द फ्यू, द फिअरलेस म्हटलं जातं. हे कमांडो समुद्र, नदी, दलदल आणि दुर्गम डोंगर, दऱ्याखोऱ्यात घुसून मोहीम राबवतात. MARCOSचे ट्रेनिंग इतकं कठीण आहे की यात ८० ते ९० टक्के उमेदवार हे पहिल्याच टप्प्यात बाहेर पडतात. रात्रीच्या अंधारात पॅराशूट ड्रॉप, स्विफ्ट बोट इंसर्शन, अंडरवॉटर डेमोलिशन आणि हाय रिस्क हॉस्टेज रेस्क्यू यामध्ये कुशल असतात..अभिनंदन यांना पाकिस्तानने सोडलं नसतं तर मार्कोसची एक टीम हेलिकॉप्टर किंवा स्पीड बोटने पाकिस्तानमध्ये घुसून रेस्क्यू करू शकली असती. पॅरा स्पेशल फोर्सच्या टीमचाही यामध्ये समावेश केला असता. रेड डेव्हिल्सच्या नावाने ही टीम ओळखली जाते. पॅरा स्पेशल फोर्स हे लष्कराचे सर्वात जुने आणि अनुभवी फोर्स आहे. पॅराशूटने शत्रूच्या हद्दीत उतरून हे हल्ला करू शकतात. बालाकोट वेळीही पॅरा स्पेशल फोर्स अलर्ट होते..