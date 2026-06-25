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US-Iran Conflict: डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का! इराणविरोधातील लष्करी कारवाई रोखणारा ठराव अमेरिकी सिनेटमध्ये मंजूर

Donald Trump faces setback over Iran war powers vote: इराणविरोधातील लष्करी कारवाई रोखणाऱ्या ठरावाला सिनेटची मंजुरी; रिपब्लिकनमधील चार जणांनीच ट्रम्पविरोधी भूमिका घेतल्याने व्हाईट हाऊसच्या युद्धनीतीवर प्रश्नचिन्ह
Iran US Conflict

Iran US Conflict

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वॉशिंग्टन : अमेरिका आणि इराण यांच्यात करारानंतर ६० दिवसांमध्ये कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी वाटाघाटी सुरू झाल्या असताना, अमेरिकी संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहानेदेखील इराणविरुद्धची लष्करी कारवाई थांबविण्यासाठी मांडण्यात आलेला ठराव मंजूर केला आहे. ५० विरुद्ध ४८ मतांनी मंगळवारी हा ठराव मंजूर झाला. विशेष म्हणजे ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या चार खासदारांनी या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. ‘सिनेट’ने युद्ध थांबवण्याचा प्रयत्न करण्याची ही दहावी वेळ आहे.

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