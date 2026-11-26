वॉशिंग्टन : अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन क्षमता, बाजारपेठेतील प्रवेशासाठी कायम असलेले अडथळे आणि कामगारांच्या संरक्षणासाठी अपुऱ्या उपाययोजना यांमुळे अमेरिकी कंपन्यांचे नुकसान होत असल्याचा दावा करत अमेरिकेने बुधवारी अमेरिकेने भारत, चीन, युरोपीय महासंघासह १३ व्यापारी भागीदारांविरोधात ३५ टक्क्यांपर्यंत नव्या आयात शुल्क लादण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. .Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.यामध्ये व्यापार करार न झाल्यास भारतीय वस्तूंवर २५ टक्के आयात शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव मांडला. तर, व्यापार करार केल्यास भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क १७ टक्के असेल, असे अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने (यूएसटीआर) स्पष्ट केले आहे. अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतासह चीन, बांगलादेश, कंबोडिया, युरोपीय महासंघ, इंडोनेशिया, जपान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, सिंगापूर, स्वित्झर्लंड, तैवान, थायलंड, व्हिएतनाम या अर्थव्यवस्थांतून आयात होणाऱ्या उत्पादनांवर हे शुल्क लावण्यात येणार आहे. .तूर्त मेक्सिको आणि नॉर्वेतून येणाऱ्या उत्पादनांवर आयात शुल्काचा प्रस्ताव नाही. अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन क्षमता निर्माण केल्यामुळे अमेरिकी कंपन्यांना नुकसान होऊ शकते, असा दावा करत अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने (यूएसटीआर) हा प्रस्ताव मांडला. या चौकशीच्या कक्षेत असलेल्या अन्य अर्थव्यवस्थांवर २० ते ३५ टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. मात्र, अमेरिकेसोबत व्यापार करार केलेल्या व्यापारी भागीदारांसाठी तुलनेने कमी शुल्कदर लागू असतील..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.चीनवर सर्वाधिक शुल्कप्रस्तावित शुल्क हे विद्यमान व्यापार करारांनुसार मान्य करण्यात आलेल्या मर्यादांशी सुसंगत राहील, असेही अमेरिकेच्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. यामध्ये युरोपीय महासंघ, जपान, दक्षिण कोरिया आणि तैवानसाठी १५ टक्के, तर मलेशियासाठी १९ टक्के शुल्काची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. चीनवर सर्वाधिक एकूण आयातशुल्काचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे. अतिरिक्त उत्पादन क्षमतेच्या मुद्द्यावरून प्रस्तावित करण्यात आलेले २० टक्के शुल्क हे ट्रम्प यांच्या पहिल्या अध्यक्षीय कार्यकाळात लादलेल्या सुमारे २५ टक्के शुल्काव्यतिरिक्त असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.