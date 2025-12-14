देश

India USA Trade : भारतावरील आयातशुल्काच्या विरोधात ठराव; अमेरिकेत खासदारांचा पुढाकार; ट्रम्प यांच्या कृतीला विरोध!

Trump Tariffs : भारतावर अमेरिकेने लादलेल्या अतिरिक्त आयातशुल्काविरोधात अमेरिकन काँग्रेसमध्ये ठराव सादर झाल्याने भारत–अमेरिका व्यापार संबंधांबाबत महत्त्वाची राजकीय घडामोड घडली आहे.
न्यूयॉर्क/वॉशिंग्टन (पीटीआय) : भारतावर अमेरिकेने लादलेल्या अतिरिक्त आयातशुल्काला लगाम घालण्यासाठी अमेरिकेतील तीन प्रभावशाली खासदारांनी अमेरिकी काँग्रेसमध्ये ठराव सादर केला आहे. ‘भारताविरुद्ध बेजबाबदारपणे शुल्क आकारण्याचे धोरण प्रतिकूल असून, यामुळे भारत-अमेरिकेतील भागीदारी कमकुवत होण्याची शक्यता आहे,’ असे त्यांनी म्हटले आहे. नॉर्थ कॅरोलिनाच्या डेबराह रॉस, टेक्सासचे मार्क वेसी आणि इलिनॉयचे राजा कृष्णमूर्ती यांनी शुक्रवारी प्रतिनिधीगृहात ठराव सादर केला.

