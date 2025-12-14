India USA Trade : भारतावरील आयातशुल्काच्या विरोधात ठराव; अमेरिकेत खासदारांचा पुढाकार; ट्रम्प यांच्या कृतीला विरोध!

न्यूयॉर्क/वॉशिंग्टन (पीटीआय) : भारतावर अमेरिकेने लादलेल्या अतिरिक्त आयातशुल्काला लगाम घालण्यासाठी अमेरिकेतील तीन प्रभावशाली खासदारांनी अमेरिकी काँग्रेसमध्ये ठराव सादर केला आहे. ‘भारताविरुद्ध बेजबाबदारपणे शुल्क आकारण्याचे धोरण प्रतिकूल असून, यामुळे भारत-अमेरिकेतील भागीदारी कमकुवत होण्याची शक्यता आहे,’ असे त्यांनी म्हटले आहे. नॉर्थ कॅरोलिनाच्या डेबराह रॉस, टेक्सासचे मार्क वेसी आणि इलिनॉयचे राजा कृष्णमूर्ती यांनी शुक्रवारी प्रतिनिधीगृहात ठराव सादर केला..या ठरावाद्वारे ट्रम्प यांनी भारतातून आयातीवर ५० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्यासाठी घेतलेला निर्णय रद्द करण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे व्यापारावरील काँग्रेसचे घटनात्मक अधिकार पुन्हा मिळतील. ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक अधिकार कायद्यांअंतर्गत भारतीय वस्तूंवर व्यापक शुल्क लावण्यासाठी जाहीर केलेली राष्ट्रीय आणीबाणी रद्द करणारा हा ठराव असून, २७ ऑगस्टपासून लागू करण्यात आलेले अतिरिक्त २५ टक्के शुल्कही मागे घेईल, असे म्हटले जाते. ‘या उपायांमुळे भारतीय उत्पादनांवरील शुल्क ५० टक्क्यांपर्यंत वाढले,’ असे रॉस यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे..Pune Lok Adalat : पुण्यात लोक अदालतीत दंड भरण्यासाठी आलेल्या वाहनचालकांची गर्दी; नोटीस नसल्यामुळे गोंधळ!.कृष्णमूर्ती यांनी सांगितले की, भारताविरुद्ध ट्रम्प यांची बेजबाबदार शुल्क धोरणे प्रतिकूल आहेत आणि महत्त्वाच्या भागीदारीला कमकुवत करणारी ठरली आहेत. ‘अमेरिकन हितसंबंध पुढे नेण्याऐवजी ही शुल्के पुरवठा साखळी विस्कळीत करतात, अमेरिकन कामगारांना हानी पोहोचवतात आणि ग्राहकांसाठी खर्च वाढवतात. हे शुल्के संपविल्यास अमेरिका आणि भारत यांना सामायिक आर्थिक व सुरक्षा गरजा पुढे नेण्यासाठी सहकार्य करता येईल,’ असे भारतीय-अमेरिकी खासदारांनी म्हटले आहे. हा ठराव आयातीवरील शुल्क वाढविण्यासाठी आणीबाणी अधिकारांचा गैरवापर रोखण्यासाठी सिनेटने द्विपक्षीय पद्धतीने मंजूर केलेल्या उपायानंतर आला आहे..‘‘नॉर्थ कॅरोलिनाची अर्थव्यवस्था व्यापार, गुंतवणूक आणि उत्साही भारतीय-अमेरिकी समुदायाद्वारे भारताशी खोलवर जोडलेली आहे,’’ असे रॉस यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, ‘‘भारतीय कंपन्यांनी राज्यात एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे आणि विशेषतः जैवविज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात हजारो चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत. नॉर्थ कॅरोलिनातील उत्पादक दरवर्षी भारताला शेकडो दशलक्ष डॉलर्सची औषधे, रसायने आणि प्रगत यंत्रसामग्री निर्यात करतात.’’.अग्रलेख - अबोलाचा भात!.ट्रम्प यांना सातत्याने विरोधरॉस, व्हीसी आणि कृष्णमूर्ती हे ट्रम्प यांच्या शुल्क अजेंड्याला विरोध करणारे आणि अमेरिका-भारत संबंधांना नव्याने आकार देण्याचे आवाहन करणारे काँग्रेसमधील प्रमुख लोकप्रतिनिधी आहेत. ऑक्टोबरमध्ये त्यांनी खासदार रो खन्ना आणि इतर १९ खासदारांसह ट्रम्प यांना अमेरिकेचे भारतासोबतचे संबंध सुधारण्याचे आवाहन केले होते. भारत हा एक महत्त्वाचा सांस्कृतिक, आर्थिक आणि धोरणात्मक भागीदार आहे आणि हे बेकायदा शुल्क दररोज संघर्ष करणाऱ्या उत्तर टेक्सासमधील लोकांवर करासारखी आहेत, असे मार्क वेसी यांनी म्हटले..निवेदनात काय?‘भारतावरील ट्रम्प शुल्क संपविणे हे व्यापारावरील काँग्रेसचे घटनात्मक अधिकार पुन्हा मिळविण्यासाठी आणि राष्ट्राध्यक्षांना आणीबाणी अधिकारांचा वापर करून एकतर्फी चुकीची व्यापार धोरणे लागू करण्यापासून थांबविण्यासाठी डेमोक्रॅट्सच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे,’ असे निवेदनात म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.