उत्तर प्रदेशातील आग्रा-लखनौ द्रुतगती मार्गावर एका भरधाव ट्रकने शालेय बसला धडक दिल्यामुळे भीषण अपघात घडल्याची घटना समोर आली आहे. या दुर्घटनेत चार शाळकरी मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवार (ता. २४) रोजी सकाळी आग्रा-लखनौ द्रुतगती मार्गावर भीषण अपघाताची घटना घडली. उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथून कौशांबीच्या दिशेने जाणाऱ्या एका स्कुल बसला भरधाव ट्रकने मागून जोरदार धडक दिली. या धडकेत स्कुल बस डिव्हायडरला धडकली, त्यानंतर उलटली. या अपघातात चार विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला असून, ३५ हून अधिक जण जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे..मुंबई विद्यापीठाच्या उपाहारगृहावर कारवाई, नियमांचे उल्लंघन प्रकरणी एक लाखांचा दंड; FDAचा दणका .दरम्यान, या बसमध्ये अंदाजे ५० विद्यार्थी, शिक्षक तसेच काही शालेय कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. हे सर्व विद्यार्थी कौशांबीच्या सिराथू भागातील ओरिएंटल पब्लिक स्कूलचे होते. रविवारी दोन दिवसांच्या शालेय सहलीसाठी कौशांबीहून आग्रा येथे गेले होते. सहलीवरून परतताना हा अपघात झाला..बस एका कडेला थांबली असताना ट्रकची धडकउत्तर प्रदेशात आग्रा-लखनौ द्रुतगती मार्गावर घडलेल्या या अपघातात, कन्नौजच्या थथिया भागातील बैसुइया गावाजवळ विद्यार्थ्यांना फ्रेश होण्यासाठी बस एका कडेला थांबली असताना थांबवली होती. यावेळी चालक बसचा वेग कमी करून ती बाजूला घेत असताना, मागून येणाऱ्या एका ट्रकने बसला धडक दिली. यामुळे बसवरील नियंत्रण सुटले, ती डिव्हायडरला धडकली आणि उलटली..Kurla News: कुर्ला मारहाण प्रकरणाचे पडसाद! मदरशाला पालिकेची नोटीस; बांधकामाची तपासणी होणार.मृत विद्यार्थ्यांची माहितीउत्तर प्रदेशात झालेल्या या अपघातात चार विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे. आर्यन चौरसिया (१४), राझी उल्लाह (१७), झैद मिर्झा (१७) आणि अरमान (१७) अशी मृत विद्यार्थ्यांची नावे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.