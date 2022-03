उत्तर प्रदेशमध्ये बुरखा घालून मुलींची छेडछाड करणाऱ्याला एका तरुणाला पोलिसांनी अटक केली आहे. उत्तर प्रदेश राज्यातील बिजनौरच्या नजीबाबाद येथील ही घटना आहे. पुरुषी आवाज ऐकून त्याचा बुरखा उतरवण्यात आला, तेव्हा बुरख्यात तरुण असल्याचे उघडकीस आले. अटक करण्यात आलेल्या तरुणाचे नाव सुहेल असून तो नजीबाबाद येथील पठाणपुरा येथील रहिवासी आहे. (As a boy used to molest girls by wearing burqa, police arrested him)

गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून आरोपी तरुण बुरखा घालून सतत मुलींची छेड काढत होता. शनिवारीही त्याने बसमध्ये मुलींचा विनयभंग केला. यानंतर त्याच्या आवाजावरुन तो मुलगी नसल्याचा संशय निर्माण झाल्याने काही लोकांनी त्याला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. पोलिसांनी यानंतर आरोपीला बुरखा काढण्यास सांगितते मात्र आरोपी तरुण बुरखा काढण्यास तयार नव्हता. त्यानंतर पोलिसांनी जबरदस्तीने त्याचा बुरखा काढला तेव्हा बुरख्यात तरुण असल्याचे उघड झाले.

या प्रकपणी बिजनौर पोलीसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले असून त्याची चौकशी करत आहे.