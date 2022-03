परीक्षेला जाताना अडथळ्यांची शर्यत; पोलिस अधिकाऱ्याने मुलींना केली मदत | Police inspector help student in Kolkata

कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम पोलीस करत असतात. परंतु तरीही लोक पोलिसांना घाबरतात. शहाणा व्यक्ती पोलिसांपासून चार हात लांब राहणंच पसंत करतो. पंरतु पोलीस नेहमीच जनतेच्या सेवेसाठी तत्त्पर असतात. याची प्रचिती आली कोलकात्यातील दोन मुलींना आला. परीक्षा सुरु व्हायला दहा मिनिटे बाकी असतानाच गाडी खराब झाल्यामुळे रस्त्यात अडकून पडलेल्या दोन मुलींना एका पोलीस निरीक्षकाने वेळेत परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचवलं. त्यामुळे या मुलींना परीक्षा देता आली. (Police helped the students to reach the examination center in Kolkata)

हेही वाचा: Photos: धोनीचा तीन फुटाचा घोडा; पाहा खास फोटो

सौमिक सेनगुप्ता असं या पोलीस अधिकाऱ्याचं नाव असून ते श्यामबझार वाहतूक नियंत्रण शाखेत कार्यरत आहेत. सकाळी 11.35 मिनिटांनी त्यांना हा प्रकार समजला. आरजी कार रोडवर त्यांना या विद्यार्थिनी त्यांच्या पालकांसमवेत दिसल्या. गाडी खराब झाल्यामुळे परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी इतर वाहन मिळतंय का यासाठी प्रयत्न करत होते. त्यांना डफ मार्गावरील सेंट मार्गारेट स्कूल मध्ये पोहोचायचं होतं, जे तिथून दोन किलोमीटर अंतरावर होतं आणि परीक्षा सुरु व्हायला फक्त दहाच मिनिटांचा कालावधी शिल्लक होता.

हेही वाचा: Photo Story: कुत्री गाडीच्या मागे का लागतात? जाणून घ्या कारणे

त्यानंतर सौमिक यांनी त्यांना स्वतः त्यांना परीक्षा केंद्रापर्यंत सोडलं आणि या दोन्ही मुलींना परीक्षा देता आली. "हा माझ्या ड्युटीचा भाग होता, मी या विद्यार्थीनींची मदत करू शकलो, याचा मला आनंद आहे",असं सेनगुप्ता यांनी म्हटलं आहे.