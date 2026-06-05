UP: जेलमध्ये कैद्याचा मृत्यू झाल्यास मिळणार नुकसानभरपाई! सरकारी वकिलांच्या मानधनात थेट ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ; योगींचा मोठा निर्णय!

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत तब्बल २४ महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या बैठकीत सरकारी वकिलांच्या मानधनात आणि भत्त्यांमध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत घसघशीत वाढ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांसाठी मक्याचा किमान आधारभूत किंमत (MSP) निश्चित करण्यात आला असून, तुरुंग विभाग, पाटबंधारे, उत्पादन शुल्क, कृषी, नमामि गंगे आणि मुद्रांक नोंदणी विभागाच्या अनेक कल्याणकारी योजनांना हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे..सरकारी वकिलांच्या फी आणि भत्त्यांमध्ये ५०% वाढन्यायालयांमध्ये सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अधिवक्ताओंची फी आणि रिटेनरशिप वाढवण्याचा न्याय विभागाचा प्रस्ताव कॅबिनेटने मंजूर केला आहे. महाधिवक्ता यांची फी २०१२ पासून आणि इतर वकिलांची फी २०१६ पासून वाढवण्यात आली नव्हती. या निर्णयामुळे सरकारवर दरवर्षी १९० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे..MLC Election Maharashtra : महायुतीचे सहा उमेदवार बिनविरोध; ११ ठिकाणी निवडणुका, महाविकास आघाडीची बिघाडी.नवीन मानधन आणि फीची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:महाधिवक्ता (Advocate General): मासिक रिटेनरशिप ७५ हजारांवरून वाढवून १.२५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यांची प्रति युक्तिवाद फी ४० हजारांवरून ६० हजार रुपये झाली आहे.अपर महाधिवक्ता (हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट): रिटेनरशिप ३० हजारांवरून ५० हजार रुपये आणि युक्तिवाद फी २० हजारांवरून ४० हजार रुपये करण्यात आली आहे.जिल्हा शासकीय अधिवक्ता: मासिक रिटेनरशिप ९ हजारांवरून १४ हजार रुपये, तर प्रति सुनावणी फी १६५० रुपयांवरून २५०० रुपये करण्यात आली आहे.अपर जिल्हा शासकीय अधिवक्ता (ADGC): रिटेनरशिप ७,२०० वरून ११ हजार रुपये आणि प्रति सुनावणी फी १५०० वरून २३०० रुपये असेल.सुप्रिम कोर्टातील 'एडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड': आता १८ हजारांऐवजी ३० हजार रुपये मिळतील आणि युक्तिवादासाठी प्रतिदिन १५ हजार रुपये दिले जातील..मका खरेदी धोरण आणि ५ नवीन तुरुंगशेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या मका खरेदी धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार मक्याचा किमान आधारभूत किंमत (MSP) २,४०० रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला आहे. मक्याची सरकारी खरेदी ५ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाईल.तसेच, कायदा व सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी राज्यातील पाच जिल्ह्यांत नवीन कारागृहांच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, जेलमध्ये जर एखाद्या कैद्याचा मृत्यू झाला, तर त्याला नुकसानभरपाई देण्याच्या नवीन धोरणावरही कॅबिनेटने शिक्कामोर्तब केले आहे..१८ शहरांमध्ये धावणार 'AC इलेक्ट्रिक बसेस'पर्यावरणपूरक प्रवासाला चालना देण्यासाठी राज्यातील १८ प्रमुख शहरांमध्ये जीसीसी (GCC) मॉडेलवर वातानुकूलित (AC) इलेक्ट्रिक बसेस चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे मोठ्या शहरांमधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक स्मार्ट आणि प्रदूषणमुक्त होणार आहे. तसेच मोहनलालगंज येथे निबंधक कार्यालयासाठी (रजिस्ट्री ऑफिस) जमीन मंजूर करण्यात आली आहे..सरकारी दंतवैद्यांना मोठा दिलासाकॅबिनेटने 'दंत सेवा संवर्ग नियमावली-१९७९' मधील तिसऱ्या सुधारणेला मंजुरी दिली आहे. यामुळे आता दंत चिकित्सा विभागाचे सरकारी डॉक्टरच थेट 'दंत सेवा संवर्गाचे संचालक' (Director) बनू शकतील. आतापर्यंत या पदावर पीएमएस (PMS) संवर्गातील सामान्य डॉक्टरांची नियुक्ती केली जात होती, ज्याला दंतवैद्यांचा विरोध होता. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील ५,००० हून अधिक सरकारी दंतवैद्यांना होणार आहे.कॅबिनेटच्या या निर्णयानंतर राज्यातील मका खरेदी केंद्रांवर खरेदीची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू झाली असून सरकारी वकिलांमध्येही या मानधन वाढीमुळे उत्साहाचे वातावरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.