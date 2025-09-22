उत्तर प्रदेशात जातीवर आधारित रॅलींवर बंदी; सरकारी कागदपत्रांमधूनही हटणार जातीचा कॉलम, High Court च्या आदेशानंतर ऐतिहासिक निर्णय

लखनौ : उत्तर प्रदेशात ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. योगी सरकारने जातीव्यवस्थेविरुद्ध कडक कारवाई करत मोठा आदेश जारी केला आहे. यानुसार, आता राज्यात जातीवर आधारित कोणत्याही रॅलींना परवानगी (UP Caste Rally Ban) दिली जाणार नाही. तसेच पोलिसांकडून दाखल होणाऱ्या एफआयआर आणि अटक मेमोमध्ये कोणत्याही व्यक्तीची जात नमूद केली जाणार नाही..सरकारी कागदपत्रांमधून ‘जात’ कॉलम हटणारमुख्य सचिवांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या (Allahabad High Court) आदेशानुसार हा निर्णय लागू केला आहे. आदेशानुसार, सरकारी आणि कायदेशीर कागदपत्रांमधून 'जात' दाखविणारा कॉलम हटविण्यात येणार आहे. सर्वांना समान वागणूक मिळावी हा निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे..पोलिस ठाण्यांमध्ये मोठा बदलपोलिस स्टेशनमध्ये दाखल होणाऱ्या एफआयआर व अटक मेमोमध्ये यापुढे जातीचा उल्लेख केला जाणार नाही. त्याऐवजी संबंधित व्यक्तीच्या पालकांची नावे नोंदवली जातील. यासोबतच पोलिस ठाण्यांवरील सूचना फलक, वाहने आणि साइनबोर्डवरून जातीशी संबंधित सर्व चिन्हे आणि घोषणा हटविण्यात येतील. आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी एसओपी व पोलिस मॅन्युअलमध्येही बदल करण्यात येणार आहेत..सोशल मीडियावर देखील बंधनेफक्त सरकारी कामकाजापुरतेच नव्हे, तर सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवर देखील हा आदेश लागू असेल. जातीचा गौरव करणारे, इतर जातींविरुद्ध द्वेष पसरवणारे किंवा जातीवर आधारित चर्चा करणाऱ्या व्यक्तींवर आयटी कायद्यान्वये कारवाई केली जाईल. जातीवर आधारित रॅली, सभा अथवा कार्यक्रमांना परवानगी देण्यात येणार नाही..काही प्रकरणांमध्ये अपवादसरकारच्या आदेशानुसार, जातीशी संबंधित कॉलम हटविण्यात येणार असला तरी एससी/एसटी कायद्याशी निगडीत प्रकरणांमध्ये किंवा काही विशिष्ट कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये जातीची नोंद आवश्यक असल्यास ती नोंदवली जाऊ शकते..उच्च न्यायालयाचा काय आदेश?हा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर घेण्यात आला. १९ सप्टेंबर रोजी दारू तस्करी प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान प्रवीण छेत्री यांनी त्यांच्या एफआयआर व जप्ती मेमोमध्ये जातीची (भिल) नोंद केल्याचा आक्षेप घेतला होता. न्यायमूर्ती विनोद दिवाकर यांनी याकडे गंभीरतेने पाहत म्हटले, की जातीचे गौरव करणे हे राष्ट्रविरोधी आहे. त्यानंतर न्यायालयाने तातडीने सुधारणा करण्याचे आदेश सरकारला दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.