Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेशचे लाडके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठरले सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्री       

उत्तर प्रदेश राज्याबद्दलचे चित्र पालटण्यामध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा मोलाचा वाटा आहे
सकाळ डिजिटल टीम
उत्तर प्रदेश राज्याबद्दलचे चित्र पालटण्यामध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा मोलाचा वाटा आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या कामाची पोचपावती म्हणून इंडिया टुडे-सीवोटरच्या मूड ऑफ द नेशन (MOTN) सर्वेक्षणात सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठरले आहेत.  

