Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेशचे लाडके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठरले सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्री       

Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश राज्याबद्दलचे चित्र पालटण्यामध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा मोलाचा वाटा आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या कामाची पोचपावती म्हणून इंडिया टुडे-सीवोटरच्या मूड ऑफ द नेशन (MOTN) सर्वेक्षणात सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठरले आहेत. .Uttar Pradesh : अवकाश यात्रा यशस्वी करून परतलेल्या शुभांशू शुक्लांचा CM योगी आदित्यनाथ नागरी सत्कार .इंडिया टुडे-सीवोटरच्या मूड ऑफ द नेशन (India Today-CVoter Mood of the Nation) हा सर्वे केला गेला. त्यामध्ये योगी आदित्यनाथ यांना सर्वाधिक पसंती मिळाली आहे. हे फेब्रुवारी 2025 मध्ये त्यांचे मान्यता (approval) रेटिंग 35 टक्के होते, ते ऑगस्ट 2025 मध्ये किंचित वाढून 36 टक्के झाले आहे. .पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दुसऱ्या क्रमांकावर आपले स्थान कायम ठेवले असून, त्यांचे रेटिंग फेब्रुवारीमधील 11 टक्क्यांवरून ऑगस्टमध्ये 13 टक्क्यांवर गेले आहे. आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू तिसऱ्या स्थानावर असून, त्यांचे रेटिंग 5 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यांवर गेले आहे. .योगी आदित्यनाथ यांच्यावरील चित्रपटाला हिरवा कंदील.MOTN सर्वेक्षण 1 जुलै ते 14 ऑगस्ट 2025 या कालावधीत घेण्यात आले. यामध्ये देशातील सर्व लोकसभा मतदारसंघांमधून एकूण 54,788 लोकांची थेट मतं घेण्यात आली. त्याशिवाय, CVoter च्या नियमित ट्रॅकर डेटामधील 1,52,038 मुलाखतींचा देखील अभ्यास करण्यात आला. अशा प्रकारे, एकूण 2,06,826 प्रतिसादांचे विश्लेषण करून हा अहवाल तयार करण्यात आला. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांचे रेटिंग फेब्रुवारीतील 55 टक्क्यांवरून ऑगस्टमध्ये 45 टक्क्यांवर आले आहे. त्याउलट झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे मान्यता रेटिंग फेब्रुवारीतील 31 टक्क्यांवरून ऑगस्टमध्ये 42 टक्क्यांपर्यंत झपाट्याने वाढले आहे.