उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची आई 'सावित्री देवी' यांचं निधन झाल्याची बातमी समोर आली आहे. वयाच्या ९१ व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला आहे. मागील काही दिवसांपासून त्या आजारी असून प्रकृती आणखी खालावल्यामुळे त्यांचे निधन झाल्याची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या आई, सावित्री देवी यांचे उत्तराखंडच्या पौरी गढवाल जिल्ह्यातील त्यांच्या मूळ गावी, पंचूर येथे वयाच्या ९१ व्या वर्षी निधन झाले. आज शुक्रवार (ता. २०) रोजी सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास सावित्री देवी यांनी अखेरचा श्वास घेतला असून मुख्यमंत्री योगी यांच्या भावाने त्यांच्या निधनाच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. सावित्री देवी यांच्या निधनामुळे संपूर्ण परिसरात धक्का बसला आहे..Prabhadevi: मोठी बातमी! प्रभादेवीतील १०१ बांधकामांवर रेल्वेची तोडक कारवाई; स्थानिकांचा विरोध, पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त.हरिद्वारमध्ये अंत्यसंस्कारउत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या आई सावित्री देवी यांचे निधन झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आजारी होत्या असे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, सावित्री देवी यांवर उद्या हरिद्वारमध्ये अंत्यसंस्कार होण्याची शक्यता आहे..Mumbai News: मुंबईत फटाकेविक्रीवर बंदी? उच्च न्यायालयाचे संकेत; नागरिकांचे आरोग्य महत्त्वाचे .कुटुंबात आणि गावात शोककळासीएम योगी हे मूळचे उत्तराखंडमधील पौडी गढवाल जिल्ह्यातील यमकेश्वर ब्लॉकमधील पंचूर गावचे रहिवासी आहेत. त्यांचं संपूर्ण कुटुंब येथे राहत असून योगी आदित्यनाथ यांचे वडील आनंद सिंह बिश्त यांचेही २०२० मध्ये वयाच्या ८९व्या वर्षी निधन झाले होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर जवळपास सहा वर्षांनी आई सावित्री देवी यांच्या निधनामुळे कुटुंबात आणि गावात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.