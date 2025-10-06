Uttar Pradesh :  कर विभागात फील्डवर ‘अशा’ अधिकाऱ्यांचीच करा भरती; CM योगी आदित्यनाथ यांनी दिले कडक आदेश

Uttar Pradesh : राज्य कर विभागात अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही कार्य प्रदर्शनाच्या आधारेच करावी असे आदेश उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले. रविवारी झालेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. कर विभागातील फील्डवर फक्त तेच अधिकारी तैनात करावेत जे लक्ष्य प्राप्तीच्या प्रति प्रतिबद्ध असतील आणि ज्यांची प्रतिमा स्वच्छ असेल, असेही त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री रविवारी राज्य कर विभागाच्या राजस्व प्राप्तीच्या अद्यतन स्थितीची पुनरावलोकन करत होते. या वेळी त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधला. .Uttar Pradesh : CM योगींचे नागरिकांना गिफ्ट; उत्तर प्रदेशमध्ये बसच्या तिकीट दरात होणार २० टक्क्यांची कपात .जीएसटी सुधारणा मध्ये दिसत आहे गती – योगी आदित्यनाथयोगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले की जीएसटी सुधारणा केल्यानंतर बाजारात गती दिसत आहे. येणाऱ्या महिन्यांमध्ये त्याचे सकारात्मक परिणाम नक्कीच दिसून येतील. त्यांनी हेही निर्देश दिले की धनतेरस आणि दीपावलीच्या वेळी अनावश्यक तपासणी किंवा छापेमारी टाळावी. व्यापारी आणि उद्योगधंद्यांना कुठलाही त्रास होऊ नये याची काळजी घ्यावी. एका अधिकृत निवेदनानुसार, क्षेत्रिय पुनरावलोकनादरम्यान सूचित करण्यात आले की, बरेली (64.2 टक्के), सहारनपूर (63.7 टक्के), मेरठ (63 टक्के), गोरखपूर (62.5 टक्के) आणि झांसी (62.1 टक्के) अशा क्षेत्रांचा कार्यप्रदर्शन तुलनेत चांगले राहिले आहे, तर काही क्षेत्रात मध्ये लक्ष्य पूर्तता 55 ते 58 टक्क्यांदरम्यान राहिली आहे, जिथे सुधारणा आवश्यक आहे. .Yogi Adityanath: लखीमपूर खेरीत पूरग्रस्तांना ५ हजार ‘सीएसआर स्पेशल किट’चे वाटप; योगी सरकारचा पुढाकार.सीएम योगी ने विभागवार आणि खंडवार पुनरावलोकन केलेमुख्यमंत्री यांनी वाराणसी प्रथम आणि द्वितीय, गोरखपूर, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ प्रथम आणि द्वितीय, कानपूर प्रथम आणि द्वितीय, इटावा, झांसी, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद प्रथम आणि द्वितीय, गौतमबुद्ध नगर आणि सहारनपूर यांसारख्या सर्व जोन्सचे विभागवार आणि खंडवार पुनरावलोकन केले. .Yogi Adityanath: मुलींना शाळेत घाला, सर्व काही मोफत आहे... मुख्यमंत्री योगींनी दिला आईला सल्ला, २०० लोकांच्या ऐकल्या समस्या .त्यांनी सर्व क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांना सांगितले की 50 टक्क्यांपेक्षा कमी राजस्व संकलन असलेल्या खंडांची स्थिती स्पष्ट करावी आणि त्याच्या सुधारण्यासाठी तातडीने कार्ययोजना तयार करावी. बरेली, झांसी आणि कानपूर प्रथम झोनमध्ये कोणताही खंड 50 टक्क्यांपेक्षा कमी संग्रह असलेला नाही, जे की समाधानकारक आहे. त्याचबरोबर, दुबळे कार्यप्रदर्शन करणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी सांगितले की करदात्यांना सोयीस्कर वातावरण आणि त्यांचा विश्वास मिळवणे हेच कायमस्वरूपी राजस्व वृद्धीचे आधार आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.