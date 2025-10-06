देश

Uttar Pradesh :  कर विभागात फील्डवर ‘अशा’ अधिकाऱ्यांचीच करा भरती; CM योगी आदित्यनाथ यांनी दिले कडक आदेश

कर विभागातील फील्डवर फक्त तेच अधिकारी तैनात करावेत जे लक्ष्य प्राप्तीच्या प्रति प्रतिबद्ध असतील आणि ज्यांची प्रतिमा स्वच्छ असेल, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्य कर विभागात अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही कार्य प्रदर्शनाच्या आधारेच करावी असे आदेश उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले. रविवारी झालेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. कर विभागातील फील्डवर फक्त तेच अधिकारी तैनात करावेत जे लक्ष्य प्राप्तीच्या प्रति प्रतिबद्ध असतील आणि ज्यांची प्रतिमा स्वच्छ असेल, असेही त्यांनी सांगितले.  

मुख्यमंत्री रविवारी राज्य कर विभागाच्या राजस्व प्राप्तीच्या अद्यतन स्थितीची पुनरावलोकन करत होते. या वेळी त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधला.

